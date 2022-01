Prófugo herido en Ja'umina se dedicaba a la ganadería en Paraguay

Federico Delfino explicó que Bogado Quevedo utilizaba en el país un documento brasilero falso a nombre de José Bogado González. Asimismo aseveró que el prófugo de la Justicia brasilera no tenía causas pendientes en Paraguay.

“En Paraguay no, no sabemos si hay alguna investigación en el interior que no impliquen las actividades del crimen organizado. La información es que tenía una identidad brasilera falsa”, dijo el fiscal sobre Bogado Quevedo.

El agente del Ministerio Público comentó que, según los primeros datos recabados, José Luis Bogado Quevedo, quien posee orden de captura internacional desde hace varios años, se desempañaba en el Paraguay como un empresario del rubro ganadero.

El fiscal Federico Delfino explicó que tanto Bogado Quevedo como Marcelo Montegia fueron derivados en ambulancia desde el Hospital Distrital de San Bernardino hasta el Sanatorio Migone de Asunción. Ambas personas quedaron detenidas.

Lea más: Presumen que José Bogado Quevedo era el objetivo de sicarios

Delfino explicó que en el caso de José Luis Bogado Quevedo, este queda detenido con base en el pedido de extradición realizado por el Brasil y Montegia será sometido a una indagatoria. El fiscal comentó que estos niegan vinculación, pero ambos son de Pedro Juan Caballero.

Por otro lado, el fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado explicó que Bogado Quevedo sería concuñado de Teófilo Samudio, alias Samura, conocido narcotraficante.

Relacionado: Analista señala a San Bernardino como centro logístico de narcos

José Luis Bogado Quevedo es una de las personas que fueron heridas durante el Ja'umina Fest de San Bernardino y se presume que este sería el objetivo de los sicarios que acabaron con la vida de dos personas e hirieron al menos a otras cuatro.

Bogado Quevedo es buscado en el Brasil por supuestamente liderar una banda criminal internacional que se dedica al tráfico de armas y drogas.