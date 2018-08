Prisión de Selva Morínigo es por “temor a repercusión”

La defensa de María Selva Morínigo, esposa del ex fiscal general Javier Díaz Verón, apeló ayer la prisión preventiva dictada por el juez de Garantías José Agustín Delmás.

La presentación fue realizada por el abogado Mario Elizeche Baudo, un día después de que el magistrado la enviara al Penal de Mujeres del Buen Pastor en el caso de presunto lavado de dinero.

Morínigo se había presentado el martes en la Comisaría 14ª Metropolitana, desde donde la llevaron hasta la Fiscalía a cargo de Carmen Gubetich. Ahí, se abstuvo a declarar, para luego estar ante el juez que la mandó a prisión.

El defensor sostuvo que la resolución de Delmás no está fundada en la necesidad de asegurar el sometimiento de la imputada al proceso.

“En realidad responde a un inadmisible temor a la repercusión que pudiera tener a nivel de medios de comunicación y en el seno social una resolución que conceda a mi defendida el derecho, no el privilegio, de responder al proceso en libertad o fuera de la cárcel”, afirmó.

“Pues nadie escapa que en nuestro país con frecuencia la prisión preventiva es utilizada para desviar críticas, transmitir una falsa sensación de justicia o intentar levantar la imagen de la justicia”, agregó.

ARGUMENTOS. En su apelación, el abogado señala que el juez no analizó el requisito sustancial de la prisión, a la luz de los elementos que hay en el expediente.

Dice que se presentó una pericia contable del mismo perito fiscal, que rebate la imputación. Además, la misma fiscala se allanó al pedido de medidas alternativas.

La defensa sostiene que el juez habla del peligro de fuga, cuando el mismo le citó para el 21 de agosto y nunca decretó su rebeldía. Además, se trata de un delito y no de un crimen, señala, por lo que le pueden dar medidas alternativas. Ataca también el fallo del juez que dice que no se acreditó el arraigo con el certificado de vida y residencia, cuando que el mismo juez ordenó el allanamiento a su casa.

Sostiene que no puede presentar caución real porque todas sus propiedades y vehículos están embargados por el mismo juez. Además, tampoco tomó en cuenta las razones humanitarias por la hija menor a su cargo, señala.

Con todas las argumentaciones, la defensa pide al Tribunal de Apelación que revoque el fallo, ya que no tiene fundamentos, dice.

Mañana, audiencia de Díaz Verón

Mañana viernes, a las 10, ante el juez Julián López, está citado el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. El mismo tiene orden de detención por parte de la hoy recusada fiscala María Estefanía González. Hasta el momento, no se sabe de su paradero, pero no se descarta que se presente.