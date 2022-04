Primer vocalista de AC/DC desayuna chipa y recorre Asunción

Además, el artista, de origen galés y criado en North Queensland, Australia, disfrutó como desayuno de la chipa paraguaya en un conocido lugar gastronómico.

Vocalista ACDC en Asunción 2.jfif Al artista de origen galés se lo vio muy contento recorriendo los sitios emblemáticos de Asunción.

Después del recorrido, el cantante se dirigió hasta el Hard Rock Café, de Asunción, donde dará un concierto en la noche de este sábado. En el lugar, Evans grabó un video de saludo dirigido a los lectores de Última Hora, además de realizar la prueba de sonido, informó la periodista de Última Hora Clarisa Enciso.

ACDC.mp4 El saludo estuvo dirigido a los lectores de Última Hora y a todos sus fans de Paraguay. Video: Clara Enciso. Foto: Gentileza

Hola, soy Dave Evans, el cantante original de AC/DC. Quiero mandar un gran saludo a todos los lectores de Última Hora y a mis fans, por supuesto, y y también a los fans de AC/DC. ¡Sigan Rockeando!

Vocalista ACDC.mp4 El vocalista original de AC/DC se prepara para dar un concierto esta noche en Asunción. Video: Clara Enciso. Foto: Gentileza

Los amantes del rock podrán disfrutar del concierto del vocalista original de AC/DC desde las 23:00 de este sábado, en el Hard Rock Café Asunción, ubicado sobre la avenida San Martín y Lillo. Las entradas tienen un costo de G. 150.000 por persona y pueden ser reservadas en el número (0982) 221-405.

El concierto será de tinte acústico, donde Dave Evans interpretará un selecto repertorio, con el acompañamiento de su propia banda soporte.

Evans es uno de los fundadores del grupo AC/DC, cuya formación se dio entre noviembre de 1973 y setiembre de 1974.

Según explicó el músico, fue escogido como vocalista por los hermanos Malcolm y Angus Young, pero debido a varios motivos, como el alto volumen de trabajo y las pocas ganancias que percibía, además de algunos conflictos con los miembros, decidió abandonar la banda.

Posteriormente, integró otros grupos de rock, pero finalmente se lanzó como solista. Grabó varios álbumes, como Hell of a night, Sinner, Judgement Day, Nothing to Prove, What About Tomorrow y Wild, entre otros.