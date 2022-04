Primer vocalista de AC/DC se presenta hoy en Asunción

Evans fue partícipe de la formación original del grupo AC/DC, entre noviembre de 1973 y setiembre de 1974. Al principio, fue escogido por los hermanos Malcolm y Angus Young para que se desempeñe como vocalista del conjunto australiano, sin embargo la colaboración no pudo mantenerse en el tiempo.

“Anteriormente, estuve en una banda llamada Velvet Underground; cuando nos separamos me quedé sin conjunto y al publicar un anuncio en el Sydney Morning Herald, vi otro en el que solicitaban un intérprete para cantar canciones de los Rolling Stones y otros grupos del género, cosa que yo ya lo hacía”, detalló Evans en una entrevista radial en el 2013, al recordar cómo ingresó a AC/DC.

“Era Malcolm Young. Él estaba formando una banda y había escuchado sobre mí y yo, claro, había escuchado hablar sobre él. Me llamó para ir a Newton aquella tarde, para tocar con Colin Burgess en la batería y otra persona, Larry Van Kriedt. Al llegar, interpretamos algunas canciones, todos nos dimos de las manos y listo, yo ya formaba parte de la banda”, agregó el intérprete.

En otra entrevista, Evans comentó las razones de su salida. Entre esas se sumaba el alto volumen de trabajo y el contraste con las pocas ganancias que percibía, lo que lo ponía en una situación complicada debido a sus compromisos económicos. Además existían algunos conflictos tanto con los miembros como con el agente del conjunto. Al salir de AC/DC, el cantante integró muchos otros grupos hasta lanzarse como solista. De igual manera, grabó varios álbumes, como Hell of a night, Sinner, Judgement Day, Nothing to Prove, What About Tomorrow, Wild, entre otros.

Recital. Las personas que asistan hoy al recital ofrecido por Dave Evans podrán disfrutar además de un exquisito menú preparado especialmente para la ocasión. Como entrada, se dispondrá de ceviche, Spring Rolls, papas especiales con bacon y queso gratinado, mientras que para el plato de fondo, las opciones serán salmón, New York Strip y Ribs. Igualmente, se dispondrá de una promo de 2x1 de chopp a lo largo del concierto.

El concierto de esta noche tendrá un tinte acústico, con la interpretación de un selecto repertorio. Asimismo, el músico contará con el acompañamiento de su propia banda soporte.

A saber

Evento:

Concierto acústico de Dave Evans, primer vocalista de AC/DC.

Hora:

23:00

Lugar:

Hard Rock Café (Avda. San Martín y Lillo).

Acceso: