Presidente de la ANDE advierte que el verano 2019 “lo pasaremos mal”

Franco. Pedro Ferreira no prometió mejoras sustanciales para los próximos meses.

Recién transcurrieron cuatro días de la primavera 2018 y las altas temperaturas no tardaron en llegar. Adelantan el escenario caluroso que se sentirá en el próximo verano, lo que normalmente acarrea problemas en el suministro eléctrico de la ANDE, puesto que los transformadores no soportan la mayor carga. Al respecto, Pedro Ferreira, titular de la empresa pública, reconoció que la siguiente temporada estival aún la pasaremos bastante mal, debido al atraso en las inversiones de infraestructura, algo que no se puede cambiar en solo un año.