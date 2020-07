Graciela Castillo, funcionaria del hospital, explicó que la movilización se da ante la falta de equipos de bioseguridad y medicamentos, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

“Los insumos sacan de a poco, tenemos que comprar equipos de nuestro bolsillo, no cobramos la bonificación. Desde antes de la pandemia estamos con el problema, no hay chofer de ambulancia por la noche. Las autoridades dicen que piden pero no se les da”, dijo.

La funcionaria denunció que si los pacientes no tienen medicamentos y sus familiares tampoco, deben sacar de sus bolsillos para adquirirlos y salvarles la vida.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, aseguró la semana pasada que se cuenta con suficiente stock de insumos para enfrentar al Covid-19. Sin embargo, reconoció que hay problemas de distribución.

La administración de Mazzoleni recibe cuestionamientos por la poca ejecución presupuestaria durante la pandemia y la precarización de otro tipo de atenciones.