Una joven realiza una colecta solidaria llamada Doná lo que no usás, para beneficio de niños indígenas.

La joven, que cumplirá 23 años el próximo 23 de julio, decidió que en vez de recibir regalos sus amigos y familiares donen dispositivos electrónicos que ya no estén usando para mejorar la calidad de la educación de los niños indígenas.

“Esta iniciativa es de la organización Mbo’e Free, coordinado por Guido Rojas, con quien me comuniqué y dije que quería ayudar, diciendo que este año no se me regale a mí, sino que se donara a los niños que necesitan”, expresó.

Anahí vive en Luque y entendiendo las limitaciones en cuanto a movilidad a raíz de la pandemia del Covid-19 recurrió a sus compañeros de carrera para que se sumen a la causa, siendo los puntos de donaciones diferentes zonas del Departamento Central.

“La entrega vamos a hacer en Independencia, Guairá, en las comunidades a las que van dirigidas estas donaciones, que se van a realizar el sábado 25 de julio junto con un almuerzo”, indicó la joven.

Puntos de recolección.png Estos son los puntos en que se pueden acercar las donaciones. Foto: Gentileza

Con las donaciones se espera contribuir con el desarrollo de las tareas escolares, de manera que con estos dispositivos los estudiantes podrán hacer su introducción a las TIC. Sin embargo, lamenta que hasta la fecha solo recibieron 10 donaciones.

La joven con corazón solidario señaló que conoció a la organización a través de las redes sociales y le llamó la atención el trabajo con ambas comunidades donde se encuentran unos 120 niños y jóvenes de la etnia Ava Guaraní.

Anahí también es bombera voluntaria y comentó que lleva mucho tiempo realizando labores solidarias como Teletón, Fe y Alegría, Oga renda, Cenando con Jesús. Agregó que la idea inicial era hacer una gran olla popular como festejo de cumpleaños, pero viendo que ya hay muchas ollas populares en Central, optó por esta colecta.

Además de los dispositivos electrónicos se puede donar dinero a través de Giros Tigo al (0984) 427-378. Reitera que en caso de donar smartphones, tabletas y notebooks, estos tiene que funcionar ya que no se cuentan con recursos para reparar dichos aparatos.

También se habilitaron puntos de donación en Asunción, Fernando de la Mora, Ñemby, San Lorenzo y Lambaré.