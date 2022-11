¿Por qué es importante no salir de la casa mientras dure el censo?

Ese día la ciudadanía no podrá salir de su casa entre las 5:00 y las 18:00, sin importar que ya hayan sido censados. No habrá transporte público en ese periodo de tiempo ni funcionará ningún tipo de servicio que no sean los esenciales, como el de salud.

Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística (INE), respondió este domingo en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, las dudas que giran en torno al Censo Nacional 2022.

Entre tantos puntos, habló sobre la permanencia de las personas en su domicilio mientras dure la recolección de datos, sin importar que ya hayan sido censados. Al respecto, explicó que esto es para evitar cualquier tipo de malentendido y para no complicar el trabajo de los censistas.

“Pedimos que se queden hasta las 18:00 para evitar cualquier tipo de malos entendidos, para evitar complicar el operativo del censo. También vamos a registrar a personas en situación de calle ese día”, prosiguió y aclaró que tampoco se debe firmar ningún tipo de documento.

El censista puede ingresar a la vivienda, si así lo desea el dueño de casa, pero no hace falta que el voluntario recorra ni tome fotos del interior de la residencia. Ojeda pidió a la ciudadanía a denunciar cualquier situación irregular.

Para que los ciudadanos puedan corroborar la identidad del censista que llegue a su hogar, los encuestadores habilitados tendrán una credencial con código QR y un portacredencial con cédula incorporada.

Siguiendo con la entrevista, el titular del INE dijo que en el caso de los periodistas, que deben trabajar ese día, la familia en la casa va a responder por él, pero si vive solo el censista regresará en el transcurso de la semana para que esa persona también sea censada.

Asimismo, realizarán el censo en los hospitales, ya que entran dentro de lo que se denomina viviendas colectivas, al igual que los asilos de ancianos, casas cuna, conventos religiosos, cuarteles y las cárceles. “Pedimos a la gente que este pendiente de los censistas”, enfatizó.

Ojeda comentó que está habilitado el call center 178 para dudas y consultas. El formulario censal consta de nueve capítulos y ya está disponible en el sitio web.

En ese aspecto, dejó en claro que preguntas sobre ideología de género no están incluidas en el formulario. “Hay países donde existe una legislación sobre la ideología de género, como Argentina, Chile y México, pero en el caso de Paraguay no existe esa normativa y consideramos que no es la mejor herramienta el censo para preguntar algo así”, enfatizó.

Centro de Relevo

Para las personas con discapacidad o dificultades de comunicación lingüística, el censista realizará una videollamada al Centro de Relevo, que es un servicio de comunicación telefónica con asistentes calificados que se encargan de establecer un puente de comunicación, para que las personas sordomudas puedan acceder al censo.

Los primeros datos del censo estarán en 7 meses

Por otro lado, Iván Ojeda indicó que una primera parte del análisis de los datos del censo estarán en aproximadamente siete meses. “El censo sirve para territorializar las condiciones de vida. El crecimiento poblacional tiene que ir acompañado por el crecimiento de servicios básicos, educación y empleo”, prosiguió.

Ojeda consideró que el Censo Nacional 2022 es la oportunidad que tiene el país de entender qué tanto golpeó la pandemia del Covid-19 en lo social, económico, demográfico y político.

Todos los datos recabados se envían a las oficinas del Instituto Nacional de Estadística (INE) bajo un protocolo para la salvaguarda y el cuidado de la información que brindó la persona. “Tenemos un marco legal que dice que no podemos difundir la identidad de las personas que nos dan sus datos. El que haga eso se expone a penas carcelarias”, advirtió.

¿Qué pasará con las personas que no se quieren censar?

Las multas establecidas por ley son de entre 20 y 200 jornales (hasta G. 19.617.800), pero las autoridades apelan a la conciencia ciudadana antes que a las sanciones.