Censo:  Se realizarán 65 preguntas y garantizan  confidencialidad de datos

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, destacó que el censo permitirá actualizar los datos poblacionales y saber el cumplimiento de las garantías constitucionales en todo el país, de manera a apoyar la realización de políticas públicas para que se brinde una mejor calidad de vida a sus habitantes.

“Los censos se realizan cada 10 años debido a los cambios de la transición demográfica que alteran la estructura base de la población. La esperanza de vida, la fecundidad, la mortalidad, varían con el transcurso de los años y estas estimaciones deben ser ajustadas para hacer frente a los desafíos que tiene el Paraguay en salud, educación, en empleo”, sostuvo.

Destacó que “tener un censo poblacional implica visibilizar las problemáticas del sistema democrático y republicano en el Paraguay, puesto que ayuda a saber cómo están los derechos constitucionales que tienen que ver con la calidad de vida de la ciudadanía en general, las comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros”, expresó Ojeda.

Agregó que no existe otra herramienta estadística que aporte tanta información a nivel de área de empadronamiento de distritos como es el Censo Nacional.

Subrayó que se encuentra en vigencia la Ley N° 6987, la cual establece el día 9 de noviembre como feriado nacional.

La normativa dispone que queda terminantemente prohibida la venta de bebidas alcohólicas de 5:00 de la mañana hasta las 18:00. Tampoco podrán realizarse eventos masivos de cualquier índole que aglomeren personas. Todos los locales como supermercados y bares y cualquier tipo de comercio permanecerán cerrados.

Desde el INE comunicaron que los encuestadores habilitados tendrán una credencial con código QR y un portacredencial con cédula incorporada para que los ciudadanos puedan identificarlos con mayor facilidad.

Asimismo, aseveró que todos los censistas tienen el deber de guardar los datos de los ciudadanos, acto al cual se denomina como secreto estadístico.

“Ninguna persona puede difundir la identidad de la persona que brinde su información. Todo lo recaudado es con fines estadísticos y sumamente confidencial”, explicó el director del INE.

NO APLICARÁN SANCIONES. Ojeda sostuvo que si bien existen sanciones para aquellas personas que no participen del censo, no se aplicará ningún tipo de multa. Tampoco a las personas que se encuentran en la calle.

“La persona que se encuentre circulando y si las autoridades le detienen deberá explicar los motivos extraordinarios como, por ejemplo, padecer de una enfermedad. Si no está entre los exceptuados, la Policía le pedirá que regrese a su hogar, nadie se irá preso por estar en la calle”, alegó.

Indicó que los hospitales en el área de internación y urgencias permanecerán habilitados a la ciudadanía, así también las farmacias.

Instó a la ciudadanía a colaborar con del Censo Poblacional 2022 para mejorar las políticas públicas a nivel país y permitir su desarrollo.

“El censo es la única oportunidad que tenemos como ciudadanos de contar cómo estamos viviendo y qué necesidades se tienen en el hogar y sentar las bases para vivir mejor”, recalcó.

PORCENTAJES. Refirió que la mortalidad materna es una variable que el Paraguay mide y es uno de los pocos países de América Latina que realiza esta medición en su censo.

Añadió que por cada 100.000 nacidos vivos fallecen alrededor de 62 mujeres en el Paraguay.

Mencionó que actualmente en el Paraguay, según las últimas estadísticas realizadas, hay un total de 7.453.695 habitantes. De los cuales 50,5% de la población son hombres y 49,5% son mujeres.

Las personas interesadas en apoyar el Censo Nacional pueden inscribirse en https://censo2022.ine.gov.py/inscripcion/. En el formulario están establecidos los requisitos.

LAS CIFRAS

1.900.000 es la cantidad de viviendas a las que se pretende llegar con el Censo Nacional 2022.

7.700.000 habitantes es la población estimada del Paraguay, según las últimas estadísticas del INE.

210.000 voluntarios están registrados para desempeñarse como censistas y supervisores este 9 de noviembre.