¿Por qué aún no hay vacunas contra la chikungunya?

Indicativo. La chikungunya afecta a personas de todas las edades, y es el rengueo una característica particular.

En conversación con Radio Monumental 1080 AM, el profesional de la Salud recordó que Paraguay ya tuvo un brote de chikungunya en el 2015, pero la población se “sensibilizó más por el dengue”, ya que, muchos pasaron por la enfermedad.

“Hoy el mosquito se surte más de la chikungunya y estamos con un brote, llegamos al pico y estamos en una meseta. Se calcula un porcentaje de muerte del 0,1% a 0,2% y porcentaje de internación de 2%, así como un manejo ambulatorio de un 98%", dijo.

Mateo Balmelli señaló que es probable que el registro del Ministerio de Salud sea solo un subregistro, ya que, no se realizan las pruebas de forma masiva.

“Salud no tiene capacidad para definir casos. Hay que tener en cuenta tres cosas: los posibles casos, las pruebas y el definido, que tiene una prueba positiva. No estamos haciendo muchas pruebas a nivel público. Estaríamos en orden de los 40 fallecidos. Esto debería ir descendiendo y se espera que en Semana Santa la oleada de frío disminuya los reservorios”, explicó.

El profesional sostuvo que el virus de la chikungunya no es solo un problema de Salud, sino también es un problema social y ambiental.

Con respecto al desarrollo de vacunas o antivirales para este virus, el profesional explicó que las grandes farmacéuticas no ven a estas como una gran fuente de ingresos.

“Esta es una enfermedad de países pobres. No es mercado financiero para que las grandes farmacéuticas desarrollen vacunas o antivirales. Hay vacunas en estudio, desarrollo, contra chikungunya y antivirales que se están trabajando, pero no con el ahínco o la intensidad necesaria, debido a que no hay mucha inversión, porque el mercado son países subdesarrollados”, enfatizó.

Cifras oficiales

El Ministerio de Salud confirmó el pasado jueves que 34 personas fallecieron a causa de la enfermedad. A la fecha, se notificaron 34.659 casos entre probables y confirmados. El acumulado de hospitalizaciones llega a 2.910 pacientes.

El 97% de las muertes se notificaron este año. En tanto, que el 93% de las notificaciones corresponden entre la última semana del 2022 y la semana anterior.

En este brote se notificaron 132 casos en recién nacidos. Cuatro de ellos fallecieron. Se informó también un caso fatal en un lactante de 31 días.