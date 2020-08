Por incumplimiento, Interior anuncia mayores controles

Por esto, el titular de Interior, Euclides Acevedo, anunció que los fines de semana se reforzarán los controles en la vía pública, tanto en la capital como en las entradas y salidas de localidades como Areguá, donde admitieron que se observó a multitudes que no respetaban el distanciamiento físico o el uso de tapabocas, al igual que en las costaneras de Asunción y Encarnación, San Bernardino y Ciudad del Este, entre otras localidades.

Acevedo lamentó el incumplimiento de las medidas sanitarias y la aglomeración de personas en estas ciudades. Agregó que la situación es inquietante y la solución es compleja, porque en la teoría el orden público está a cargo de la Policía Nacional, pero en estos casos no hubo violación del orden público, aunque sí violación del Protocolo Sanitario. “La aplicación punitiva de la violación del Código Sanitario o de la Ley del Medio Ambiente está cargo de la Fiscalía”, puntualizó.

“Entonces, la Policía lo que hace es tratar de persuadir, pero hoy día ya nadie tiene miedo a la Policía, porque tiene limitaciones para detenerlos y no puede aplicar un castigo jurídico, porque no está facultada para ello”, explicó el ministro.

A pesar de esto, afirmó que conversó con el comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Cmdte. Francisco Resquín Chamorro, con quien coincidió en reforzar la presencia policial y los controles los fines de semana, con apoyo de agentes de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas - Grupo Lince, en los sitios donde se observe mayor aglomeración.

IRRESPONSABLES. Igualmente, Acevedo calificó de irresponsables a las personas que se amontonaron en varios puntos y señaló que la responsabilidad del Estado no tiene que suplir la imprudencia ciudadana. “Si vamos a ser coherentes, y como dicen los epidemiólogos, la lucha está en la calle, no en los hospitales. Los medios de comunicación deberían ser rigurosos y hasta despiadados con aquellos ciudadanos que no creen en las consecuencias letales de esta pandemia”, resaltó.

Reiteró que el abordaje de la problemática generada no es sencilla, y abogó por un trabajo interinstitucional, que además del Estado involucre a la ciudadanía.