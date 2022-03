"Por cada narco que cae, todo conduce a Cartes, al menos el auto es de Tabesa"

Elegante y de palabra imprudente, la diputada liberal Celeste Amarilla asegura que no se va a callar, a pesar de que tiene miedo y que está dispuesta a retractarse de sus dichos. En su casa, a la hora de la entrevista, hizo notar su gran dedicación a su imagen y su adoración hacia su marido, el fallecido político liberal Franklin Boccia. Sobre los sucesivos casos de narcopolíticos de los últimos días, afirmó que es momento de que la Fiscalía cambie su foco hacia Horacio Cartes, por ser punto de conexión.

-Luego de hasta ser sancionada por sus dichos, ¿cree que el tiempo le dio la razón con respecto al ingreso de legisladores vinculados al narcotráfico?

-El tiempo me dio la razón en cuanto a que hay vínculos del narcotráfico en la política, pero ahora hice otras denuncias y, sin embargo, en vez de que las instituciones digan ‘vamos a investigar las denuncias de la diputada’, el caso de las escuchas, por ejemplo, ahora resulta que la Senad se lava las manos y me manda al frente y dice que no hay nada. Entonces me va a demandar el diputado Nazario Rojas y el mismo funcionario que me amenazó, que supuestamente tiene mis audios. Obviamente, yo no tengo pruebas, eso se tiene que investigar a partir de mi denuncia, de una diputada, con fueros. Yo tengo mis fuentes. Estamos al borde de un quiebre del Estado, descubriendo que verdaderamente hay diputados vinculados con el narcotráfico, es gravísimo.

-¿Siente miedo después de las últimas denuncias?

-Recibí muchas amenazas anoche después de mi denuncia. Siempre me muestro muy segura, pero hoy en día, sí tengo miedo. Me llama gente extraña y me dicen ‘diputada, cuidate que’. Pero yo creo que mis palabras, mis denuncias, me protegen, porque si me callo, aunque las amenazas sean irresponsables, aunque sea un tarado que está a las 12 de la noche con su teléfono y me dice ‘sos la próxima que va a morir’, a lo mejor es un idiota, ¿pero si es cierto?, entonces no me voy a callar, ya estoy jugada, ya entré en esto. Estoy en un estado de indefensión y yo ya tengo pruebas de que para mí, no hay justicia, a mí ya se me suspendió, la Corte tiene mi acción de inconstitucionalidad desde hace un año y cuatro meses y no trata, casi me echaron hace dos meses porque hablé mal de la reina, es decir, qué seguridad tengo yo de que no van a votar mi desafuero, me van a demandar y yo cómo voy a confiar en la Fiscalía y en el Poder Judicial, no tengo un solo juez amigo, entonces, si tengo que pedir disculpas a Nazario Rojas, a Enrique Mineur, a Bachi Núñez, a Cristina Villalba, a quién sea, yo voy a pedir, pero ya dije, yo cumplí mi misión de parlamentaria, y si esa única inmunidad que tenemos no se me respeta, entonces yo estoy sola. Y yo no tengo el dinero para enfrentarme a los carteles narcos, entonces si yo tengo que pedir disculpas, agacho la cabeza y pido disculpas. Eppur si mouve (“y sin embargo, se mueve”, parafraseando a Galileo Galilei).

-¿Horacio Cartes sigue manejando las instituciones a pesar de las reacciones de Mario Abdo y Hugo Velázquez que se dieron últimamente?

-Él tiene que someterse a la Justicia si realmente no oculta nada, y que termine de una vez por todas el supuesto mito del contrabando, de la mafia, del lavado que maneja. ¿No le molesta que cualquiera le trate de mafioso todos los días? Si Marito y Velázquez están demostrando que podrían soltarle la mano a Cartes o dejar de ser extorsionados por él, ¿por qué Cartes consigue que el presidente no actúe en relación a la Fiscalía, Poder Judicial, y permite que haya un presidente de facto sobre la calle España? Es hora de que Marito lo tumbe y gobierne solo.

-¿Cartes debe caer, aunque el motivo sea solo la interna colorada?

-El daño que Cartes ya le hizo al Paraguay y a sus instituciones y la impunidad con la que se maneja, comprando desde amor hasta parlamentarios, empresas e instituciones, es prueba de que tiene que caer y cuando caiga se va a acabar gran parte de la impunidad, será el inicio del fin de la impunidad. Por otro lado, está el narcotráfico, todo conduce a Cartes, yo presenté una partida de parlamentarios involucrados en el narcotráfico, que son cartistas; igualmente, con cada narco que cae por lo menos la camioneta es de una empleada de Tabesa. No puede ser que esas coincidencias enormes solo en uno o dos operativos se den solamente con Cartes. Todas las coincidencias se dan con él, no con Lilian Samaniego, o con Tito Saguier, o con Hugo Ibarra, o con Efraín Alegre.

-¿Considera que es necesaria una reforma de la Ley de Financiamiento Político y que el PLRA tome posicionamiento sobre ello?

-Yo soy un poco antileyes en exceso, creo que el país está excesivamente regido por leyes, el problema es que no se cumplen, la impunidad. Sí, la Ley de Financiamiento quizá necesite retoques, porque aplicás un bloqueo por un lado, pero siguen actuando por otro lado, siempre encuentran la grieta por donde filtrar el dinero sucio.

-El cartismo siempre cuestiona que vendía merienda escolar, que tenía negocios con el Estado, además, existe un proyecto de conflicto de intereses. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación?

-Yo soy una proyectista de esa ley de conflicto de intereses. Ellos no tienen cómo refutar lo que yo digo, y no tienen otro motivo de ataque que no sea la merienda. El único flanco que les doy es haber vendido la merienda escolar, muchos años, y está en la web, es información pública. Estuve en tres empresas a lo largo de los años. Yo no era parlamentaria. Mi esposo tampoco, ni tenía cargo alguno. Ganaba licitaciones, nunca por contrato directo. Perdimos miles de licitaciones y ganamos algunas. Luego gano la interna en diciembre de 2017. Entonces ya era seguro que iba a ingresar como diputada porque estaba en el número 1 de la lista. Y en febrero del 2018 vendí mis acciones. Sin embargo, la ley dice que uno puede ser accionista, lo que no puede es ser miembro del directorio. Motivo por el cual Mario Abdo o Mirta Gusinky nunca dejaron de ser accionistas. Marito vende asfalto; su esposa, agua; Mirta tiene 4P, y nunca dejaron de vender con el Estado.

-¿Considera que esta nueva mayoría en Diputados será significativa políticamente o volverá a quebrarse por intereses colorados y el famoso abrazo?

-Yo lo primero que espero es que esa mayoría se mantenga, y pienso que si se mantiene podemos hacer muchas cosas. Acá hay una mafia realmente, y el narcotráfico es trasversal a los partidos y a las instituciones. Todos tenemos nuestro narquito en el placard.

-Carlos López, un diputado con perfil bajo, poco conocido, ¿podría tener gobernabilidad o será avasallado y manipulado por los colorados?

-Él no va a ser manipulado. El sí es una persona de bajo perfil pero de altos principios, y el Partido Liberal le va a apoyar. Todos los que le votamos le vamos a apoyar, ese fue el compromiso, es muy importante que nos hayan dado la posibilidad de presidir la mesa. Cualquiera de nosotros puede manejar esa mesa; a ver, Pedro Alliana no es un superhombre para manejar la Cámara de Diputados. Carlos María López es una persona muy bien formada, es odontólogo, fue un buen gobernador de Cordillera. Capacidad intelectual le sobra, quizá hasta le ayude el bajo perfil, porque nosotros que tenemos alto perfil y estamos tan expuestos también nos perjudica.

