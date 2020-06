Políticos de Amambay tienen fortunas de dudoso origen

La revelación de las declaraciones juradas de bienes y rentas, pasivos y activos, de los funcionarios públicos, por parte de la Contraloría General de la República (CGR), a partir de la sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), permite tener algunos detalles del poder económico de estos clanes políticos.

Uno de los más fuertes es el clan Acevedo, quienes se han turnado en ocupar varios cargos públicos, pero del único que se tiene datos es de Roberto Acevedo, actual diputado por Amambay, ex senador y ex gobernador, quien declaró un patrimonio neto de G. 3.950.026.081 en el 2017.

No figuran aún las declaraciones juradas de sus hermanos: El gobernador de Amambay Ronald Acevedo y el intendente de Pedro Juan Caballero José Carlos Acevedo.

Acusaciones. El clan fue acusado de forjar su fortuna a partir de los vínculos comerciales que mantuvo con el empresario narcotraficante condenado en Brasil Fadh Yamil. Esto fue afirmado por otro político y ex socio comercial de Yamil, el ex diputado colorado Héctor González Paná, de quien no figura su declaración jurada de su ejercicio 2003-2008.

Otro político que señaló en varias oportunidades al clan Acevedo es el ex diputado y ex gobernador de Amambay Pedro González Ramírez, correligionario pero enemigo acérrimo del citado clan, y quien también fue señalado de estar vinculado al narcotráfico a partir de una fotografía donde aparece con el narco brasilero Jarvis Chimenes Pavão.

El patrimonio declarado por González en el 2008, cuando asumió como diputado, fue de un total de G. 3.658.601.950. No figuran declaraciones de cuando dejó el cargo en el 2013 para asumir como gobernador, ni cuando dejó este último puesto en el 2018.

Otro polémico ex diputado de Amambay es el colorado Marcial Lezcano, cuyo suplente y amigo es Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias Chicharõ, acusado por la Senad de dedicarse al narcotráfico y otras actividades ilícitas, y cuyo hermano Denilso Sánchez es el actual intendente de Capitán Bado, en Amambay.

ÚH descubrió que Lezcano cobró 13 rubros docentes hasta junio del 2015. Su patrimonio declarado en el 2013 fue de G. 2.478.000.000.

El diputado colorado por Amambay, Juan Silvino Acosta, también descubierto por cobrar rubros docentes sin trabajar. Su declaración del 2016, cuando era concejal, señala G. 1.030.338.275 de patrimonio.

Por último, está el senador liberal Juan Bartolomé Ancho Ramírez, ex administrador del Banco Amambay de Horacio Cartes, quien declaró en el 2013, al asumir como diputado, un patrimonio de G. 4.254.000.000.