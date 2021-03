Políticamente Yncorrecto llega hoy a Telefuturo con humor e ironía

“Hay muchas formas de hacer periodismo, no solamente una. Nosotros no somos seres bidimensionales, tenemos la posibilidad de explotar diferentes facetas”, expresa el periodista Luis Bareiro, al referirse al nuevo desafío al que hará frente a partir de hoy, la nueva propuesta televisiva que conjugará información y entretenimiento titulada Políticamente Yncorrecto.

El nuevo programa que ocupará la franja nocturna de los domingos de Telefuturo, desde esta noche, a las 20:30, será conducido por Bareiro, quien manifiesta que la intención de la propuesta es ofrecer periodismo, pero de manera “irreverente”, al hacer uso de elementos como el humor y la ironía para dar el tono a la misma.

En ese sentido, destaca que otra de las intenciones es lograr que “el televidente, un domingo a la noche, tenga un repaso de la información, pero sobre todo se entretenga, divierta y pueda reflexionar un poco desde otro escenario”.

Para cumplir ese propósito, el conductor contará con la ayuda de un staff de colaboradores, como el periodista Iván Páez, quien tendrá a su carga la presentación de los informes noticiosos.

Por su parte, la multifacética comunicadora Kassandra Frutos también integrará el programa, al presentar un repaso de los asuntos que tuvieron destaque a lo largo de la semana en las diferentes redes sociales.

Como si todo esto no fuera suficiente, Bareiro dispondrá de un apoyo virtual. “Desarrollamos una inteligencia artificial que me va a acompañar durante el programa”, adelanta el conductor, que también se encuentra en la televisión al frente del Meridiano Informativo, además de los programas radiales La Lupa y Va con onda, por Radio Monumental AM 1080, y Leyendas Urbanas, por Urbana 106.9 FM.

Propuesta. Si bien el programa tiene el mismo título de una anterior propuesta conducida por el periodista en el 2015, el estreno de este domingo se distingue de la anterior por ofrecer un formato distinto. “Esto nació con unos podcasts que tuvimos grabando con Kassandra, que se llama Irreverentes”, menciona.

“Es difícil poder catalogar el programa”, manifiesta Bareiro al ser cuestionado sobre el formato que adoptará la propuesta. La misma estará dividida en diferentes bloques en los que se ofrecerán variadas atracciones, como los ya citados informes que presentarán Iván Páez y Kassandra Frutos, al igual que un monólogo del conductor.

Entre las principales atracciones se encuentran las entrevistas, que tendrán un perfil más “ameno”, en las que participarán destacadas personalidades de las más diversas áreas, ocasión en la que abordarán variados temas, incluso sobre sus facetas poco conocidas.

De igual manera, se abordarán algunos asuntos “picantes”. “Vamos a hablar un poco de las relaciones de pareja, de cómo manejamos los paraguayos hoy las relaciones”, adelanta el periodista al tiempo de citar otros temas controversiales, como “qué cosas hacen hoy atractivos al hombre y a la mujer” y “la sexualidad en el siglo XXI”.

Domingo. Al ser consultado sobre las atracciones que formarán parte del programa de estreno, Bareiro adelantó a ÚH que ofrecerán una entrevista con un invitado de lujo, uno de los jugadores más destacados del país, el delantero Roque Santa Cruz. La música también marcará presencia de la mano de una presentación en vivo de “una cantante que tiene una voz fantástica, a quien van a conocer esta noche”, manifiesta.

“La idea es probar hacer formas distintas de periodismo, básicamente de llevar un poco a pensar sobre las cosas pero desde otro ángulo, riéndonos de lo que nos pasa y provocando igual en el fondo la reflexión”, concluye el conductor al referir sobre Políticamente Yncorrecto, la nueva propuesta que se podrá ver esta noche, a las 20:30, por Telefuturo.