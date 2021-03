Policía detiene a sospechoso de atropellar control policial

Lea más: Imputan por resistencia a sospechoso de atropellar control policial

Su detención fue realizada a las 10.50 de este martes, en las calles Alejo García casi Mayor Martínez, del barrio Sajonia, por agentes de la Comisaría 2ª de Asunción.

En el momento de la detención se le hicieron saber sus derechos constitucionales de acuerdo al Artículo 12 de la Constitución Nacional, como así también fue trasladado al Hospital General de Barrio Obrero para el diagnóstico médico correspondiente y luego a la sede policial para el procedimiento de rigor.

Nota relacionada: Joven podría ser primer imputado por resistencia tras atropellar barrera

Posteriormente fue llevado hasta el Ministerio Público para declarar ante el fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, de la Unidad Especializada en Seguridad y Convivencia de las Personas, y ahora ya se encuentra a disposición del Juzgado de Garantías 2.

El representante del Ministerio Público dijo a Última Hora que solicitó arresto domiciliario porque la resistencia es un delito de solamente dos años de expectativa de pena.

El caso

Con una actitud prepotente, Luis Carlos Insfrán habría atropellado la barrera policial en la Costanera de Asunción, la noche del sábado pasado.

“Estos tipos están abusando de su poder... Quiero irme a comprar comida, ¿podés entender eso?”, decía el joven, luego de supuestamente atropellar la barrera, según se ve en un video.

Le puede interesar: Fiscalía ordena detención de un joven por resistencia en la Costanera

En medio de gritos a efectivos policiales y militares, pedía que le dejen pasar para ir a hacer una compra.

Además, se jactó de tener contactos con el Ministerio Público. “Si no me dejás ir ahora mismo, le voy a traer hasta a la fiscala general... ¿por qué me atajaste a mí y al resto que pasó no?”, dijo Insfrán.