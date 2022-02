Piden que una mujer que chocó contra ferretería se haga cargo de los gastos

El denunciante del caso es Fabrizzio De Athayde, quien relató mediante un hilo de Twitter que el accidente ocurrió el pasado miércoles 16 de febrero, cuando la mujer, identificada como Carolina Sandoval, se bajó de su rodado para pedir sencillo en la ferretería.

https://twitter.com/fadeathayde/status/1496522415391793152 Hilo

El miercoles 16 de febrero del corriente la señora CAROLINA SANDOVAL, se bajó a pedir sencillo en la ferretería donde trabajo, lastimosamente hubo un accidente en el cual ella choco por nuestras instalaciones y no se está haciendo responsable, en la foto de abajo se ve el pic.twitter.com/ByUlOPcU69 — fa (@fadeathayde) February 23, 2022

El hombre también compartió en las redes sociales las imágenes de las cámaras internas y externas del circuito cerrado del comercio, en las cuales se observa que Sandoval desciende de una furgoneta, la cual de repente comienza a retroceder, por lo que ella sale corriendo para detener su marcha.

Con ese objetivo, la mujer acelera con dirección hacia la ferretería para volver a estacionar el rodado, pero termina chocando contra las instalaciones del comercio en cuestión y perjudicando su infraestructura.

camara-externa-choque-ferretería.mp4 Cámara externa del circuito cerrado que registra el choque del vehículo a una ferretería.

camara-interna-choque-ferretería.mp4 Cámara interna del circuito cerrado que registra el choque del vehículo a una ferretería. Gentileza (Twitter).

En contacto con Última Hora, Fabrizzio De Athayde indicó que tras el hecho hicieron un cálculo rápido de los posibles gastos que tendría, por lo que le pidieron a la mujer unos G. 2.000.000. Si bien, ella aceptó el monto y les dio a los afectados su número de teléfono para concretar después el pago, hasta ahora no abonó nada y, cuando le llaman, “se hace de la desentendida”.

“Después de lo ocurrido, le llamé al número y me decía que no era ella, y se hacía la desentendida. Después, el viernes le llamo de nuevo y le pregunto si vamos a contar con su colaboración. Ahí me dice que su marido es abogado y que se iba a comunicar con nosotros para gestionar nuestro pedido, pero hasta ahora no abonó nada”, lamentó el joven.

De acuerdo a lo publicado por el afectado en la red social, Carolina Sandoval incluso calificó los G. 2.000.000 como “una ridiculez” y manifestó que estudió arquitectura, por lo que según ella, la reparación de los daños que ocasionó no alcanzaría esa suma.

Sin embargo, según Fabrizzio De Athayde, desde aquel episodio y hasta ahora, ya tuvieron que gastar la suma de G. 7.000.000 para las reparaciones del local.

Seguidamente, por la falta de respuestas de Sandoval, realizaron una publicación a través de un grupo de Facebook donde dieron a conocer el caso y pidieron ayuda para encontrarla, tras lo cual, se apareció este miércoles un abogado que les exigió que borren el posteo, porque la estaban perjudicando y en ningún momento habló sobre el pago que ella estaba debiendo.

Por ello, el afectado manifestó que entiende que fue un accidente, pero que esperan que Carolina Sandoval se ponga en contacto nuevamente para llegar a algún tipo de acuerdo y resarcir los daños.

“Solo queremos un poco más de apertura, de voluntad. Ese G. 2.000.000 fue un cálculo rápido que hicimos, pero ya gastamos mucho más. Primero que nada, nosotros queremos que ella aparezca y diga qué monto puede pagar, o que diga que no puede pagar y veamos cómo arreglar”, sentenció finalmente el denunciante del caso.