Piden anular resolución del MEC sobre Transformación Educativa

“Lamentamos que dicha resolución haya sido aprobada y emitida fuera del contexto de este Comité Estratégico del Proyecto… del cual somos integrantes y miembros, teniendo en cuenta que no se nos ha consultado sobre lo resuelto en la misma”, apunta la nota, agregando que se trata de un acto administrativo nulo, “siendo su punto de partida acciones no legitimadas”, por no respetar las instancias legales establecidas.

El escrito lleva la firma del padre Narciso Velázquez, representante de la CEP; ingeniero Miguel Ortigoza, representante de padres, y el doctor Esteban Missena, representante de la sociedad civil.

Sin aprobación

Los miembros expresan en la nota que el proyecto de Transformación Educativa 2030 no se halla aún aprobado, por lo que consideran que “no se pueden realizar acciones obligatorias sobre un instrumento consensuado ni aprobado” por los miembros del Comité.

“Más aún —agregan— estando todavía pendiente de tratamiento las observaciones que hemos realizado y que en reiteradas ocasiones hemos insistido en su tratamiento”, agrega el escrito enviado al MEC. Los integrantes del Comité indican que este tipo de decisiones unilaterales “no contribuyen a construir y mantener el normal desenvolvimiento de las acciones” del grupo.

Los firmantes habían remitido días atrás una nota expresando cuestionamientos respecto a la legalidad del proyecto de Transformación Educativa, y solicitaron al ministro Zárate la suspensión del proceso y que este pase a manos del Consejo Nacional de Educación y Ciencias (Conec), que consideran es la instancia legal para el efecto. Igualmente, reclamaron la participación genuina de los actores, principalmente de los padres.

Violenta los derechos

Expresan que la citada Resolución 1053 no fue discutida en ningún momento en el seno del Comité, por lo que subrayan que “no se puede socializar con la ciudadanía propuestas de líneas estratégicas no aprobadas” por los órganos pertinentes. “Las líneas no se encuentran validadas ni aprobadas”, insisten.

Igualmente, recuerdan en la nota que los Consejos Departamentales de Educación no pueden legitimar actos ni sustituir a las familias, padres y a la comunidad educativa, conforme indica la Resolución del MEC N° 1053, dado que “dicha acción vulnera el principio contenido en el artículo 75 de la Constitución Nacional” y añaden que, por ello, la resolución “se alza como un verdadero acto de confiscación de los derechos de las familias, por lo que solicitamos su revocación total”.