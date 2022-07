Piden acelerar  registros de productos a base de cáñamo  

El presidente de este gremio, Marcelo Demp, indicó que todas las empresas adheridas a este gremio cuentan con productos elaborados en Paraguay expuestos en este espacio, de forma que los visitantes conozcan las propiedades de los mismos y los adquieran.

No obstante, señaló que tienen muchos otros productos en depósito que aún no pueden salir a la venta debido a que no cuentan con el registro otorgado por la Dirección General de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). En este sentido, apuntó a la titular de esta institución, María Antonieta Gamarra, como la responsable de trabar la concesión de los registros para la comercialización. “Ella no está muy alineada, por lo visto, con los intereses del Gobierno nacional, por eso está trancando toda la reglamentación de registros. Sabemos que ella es ex empleada de un laboratorio, que tiene la licencia medicinal, y tendrá directivas claras de no avanzar mucho con el cáñamo”, expresó Demp.

Se quejó que esta traba ya hizo perder muchas oportunidades de exportación de productos a base de cáñamo al país.

Demp también refirió que para poder proteger la producción nacional, la Aduana y las entidades de fiscalizaciones deben ser más estrictas en el control de los productos que ingresan de Estados Unidos, que tienen un alto tenor sicoactivo, mediante declaraciones falsas y que son comercializados en Asunción, Ciudad del Este y otros puntos del país. “Ya estamos haciendo las denuncias ante la Fiscalía, Aduana y Senad para que exijan a las empresas las licencias respectivas, los protocolos de seguridad y las autorizaciones para poder comercializar productos”, reclamó.