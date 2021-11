Pequeños comercios de barrios se ingenian ante la suba de precios

El presidente del Centro Paraguayo de Propietarios de Panaderías del Paraguay, Gabino Dagogliano, expresó a Telefuturo que las ventas disminuyeron enormemente y los costos de la canasta básica familiar aumentaron tremendamente y que ya no alcanza para comprar uno o dos kilos de galleta.

“Si vos comprás 1 kg de puchero a G. 25.000 o G. 30.000; la galleta a G. 10.000, prácticamente la mitad de tu sueldo del día se fue y todavía no hiciste la siesta”, remarcó.

Algunas despensas dejaron incluso de vender carnes, pan y otros productos básicos, debido a los aumentos que no dejan ganancias y en ocasiones, también generan pérdidas ante la falta de ventas.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1463452096989220865 #País Ante el aumento del 25% en precios la canasta familiar, las despensas y panaderías de barrio están pasando por un duro momento. Los trabajadores se ingenian para obtener ingresos en medio de la difícil situación.#TelefuturoPy #DiaADiaPy https://t.co/HAwftyNyyW — Telefuturo (@Telefuturo) November 24, 2021

''Ya casi no compro, no tengo más casi en el exhibidor porque no compensa más. Además, pagamos mucho la luz'', manifestó una despensera del barrio Sajonia.

Muchas familias se sostienen, gracias a las ventas que escasamente obtienen en sus despensas y de igual manera buscan alternativas con el fin de lograr ingresos.

Los representantes de las distintas asociaciones y gremios señalaron que igualmente los próximos meses serán difíciles, pese a que llegan las fiestas de fin de año, donde se suelen registrar más ventas.