Peña sostiene que para Velázquez el Estado “es como una piñata”

Luego refirió que él tiene la visión de que “el Estado tiene que ser una herramienta para el desarrollo de la nación, pero principalmente de las personas”, y mencionó que tiene formación en políticas públicas y en políticas de desarrollo.

El ex ministro de Hacienda también salió a favor del aumento salarial que solicitan los docentes y sostuvo que se deben disminuir los gastos en otros rubros, que no sean educación ni salud.

Aseveró que “en este Gobierno y en periodo de pandemia han saltado más casos de corrupción”. También señaló que ha habido aumento de la burocracia pública.

Acerca de Horacio Cartes, dijo que en su gobierno “jamás pidió absolutamente nada, y es más, nos apoyó en todas las decisiones que tomamos”.

“Yo sé que debe haber gente que no le quiere, como también gente que no me quiere a mí, o que sí le quiere a Cartes”, admitió.

“Mi trabajo es ser parte de una oferta electoral y que la gente pueda ver y contrastar. La gente puede elegirme, como puede elegir a otra persona, como lo hizo en el 2017”, subrayó, haciendo referencia a las internas presidenciales.

Al ser consultado sobre la importancia del dinero en la política, mencionó que es necesario, pero también se combinan la candidatura y el equipo político que acompañan el proyecto.

“Sin plata, hacer política es muy difícil en Paraguay, como en cualquier país, pero también es imposible creer que se pueda ganar solamente con plata. Es una combinación de varios factores”, resaltó.



Creo que él (Velázquez) tiene la visión del Estado con el concepto de una piñata. No reúne las condiciones mínimas.



En este Gobierno y en periodo de pandemia han saltado más casos de corrupción y hubo aumento de la burocracia.

Santiago Peña,

precandidato HC.



“Si Dios no dice otra cosa, Peña será el presidente”, aclaró Cartes

El ex mandatario Horacio Cartes volvió a repetir la frase que causó confusión, y a modo de aclaración dijo que “si Dios no quiere otra cosa Santiago Peña será el próximo presidente de la República”. Fue durante un encuentro en Pilar donde oficializó de vuelta la dupla Santiago Peña-Pedro Alliana. Días atrás, en Paraguarí, se había escuchado que dijo: “Si yo no digo otra cosa”, con relación a la candidatura.

“Estoy seguro de que lo mejor que tenemos para administrar la República del Paraguay es Santiago Peña”, señaló y aseguró que podrá armar el mejor gabinete de “toda la historia”.

Elogió a Alliana y vio que podrá ser un buen vicepresidente.

Peña parafraseó a Cartes y señaló que “si Dios no dispone otra cosa, Horacio Cartes va a ser el próximo presidente de la Junta de la ANR”. En el mismo acto, varios dirigentes le solicitaron que sea candidato al cargo. Peña y Alliana señalaron que de ganar las elecciones, seguirán la misma línea del gobierno de Cartes. El ex presidente también se mostró a favor del aumento del 16% para los docentes. “Eso no es populismo, es un acuerdo al que se llegó en el 2016. Nuestra línea es aprobar el aumento”, destacó Cartes.

“Pongamos a la gente en primer lugar”, dijo también.