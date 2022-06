Pedro Juan Caballero elegirá a su nuevo intendente el 30 de octubre

El documento señala que las elecciones internas en la ciudad se desarrollarán el domingo 18 de setiembre, de 07:00 a 16:00, mientras que la elección municipal será el domingo 30 de octubre, de 07:00 a 17:00, informó Marciano Candia, corresponsal de Última Hora.

El cronograma electoral para los comicios en Pedro Juan Caballero establece que hasta el viernes 15 de julio será el periodo de reconocimiento de movimientos y partidos; hasta el miércoles 20 de julio será para las alianzas y concertaciones electorales, mientras que hasta el 22 de julio se podrá realizar la presentación de locales de votación para las internas.

El tiempo límite para el reconocimiento de los movimientos internos por parte de los Tribunales Electorales de las nucleaciones políticas será el 25 de julio; al día siguiente se comunicarán al TSJE cuáles son los movimientos internos reconocidos, los cuales deben ser confirmados por Justicia Electoral para el 27 de julio.

Ese mismo día también se dará la comunicación sobre dichos movimientos reconocidos a las entidades financieras, mientras que también fenece el plazo para la comunicación de designación oficial de dichos núcleos políticos confirmados.

El martes 2 de agosto se procederá a la presentación del padrón electoral, mientras que el 4 de agosto vencerá el plazo para que los Tribunales Electorales de las organizaciones políticas oficialicen sus respectivas candidaturas.

Seguidamente, hasta el 12 de agosto será el tiempo límite para la carga de datos de listas y precandidatos oficializados en el Sistema de inscripción de Candidaturas y el 23 de ese mismo mes vence el periodo para la entrega de los padrones electorales.

El calendario electoral continúa con el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones municipales, que será a partir del lunes 19 hasta el viernes 23 de setiembre.

Las elecciones para nuevo intendente tuvieron que ser dispuestas debido al fallecimiento de José Carlos Acevedo, quien estaba al frente de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero desde el 2006 y era hermano del fallecido parlamentario Robert Acevedo y del gobernador de Amambay, Ronald Acevedo.

El ex intendente murió alrededor de las 22:20 del 21 de mayo pasado, tras recibir siete impactos de bala por parte de tres tiradores frente al Palacio de Justicia de Amambay. Un cuarto integrante del grupo de sicarios estaba al mando del volante, quienes tras pocos segundos después del ataque se dieron a la fuga a bordo del rodado.

Actualmente, la Comuna pedrojuanina está a cargo de la ex cuñada del fallecido intendente y ex concejala, Carolina Yunis de Acevedo, quien sería esposa del gobernador de Amambay. La misma no descarta renunciar nuevamente al cargo para postularse a la intendencia de PJC.