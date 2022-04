Pasajero estrangula a conductora de plataforma digital y se lleva su auto

"Pensé que me moría", expresó la víctima cuando narró lo ocurrido a Telefuturo.

La mujer hace cuatro meses comenzó a desempeñarse como conductora de Bolt y, en la ocasión, recogió a un joven bien vestido del sitio.

El pasajero le comentó ser trabajador de una estación de servicios, donde se encargaba de llevar documentos a las diferentes sucursales y hacerlos firmar.

La víctima, con esta excusa, no sospechó en ningún momento del victimario, quien tras un largo viaje la estranguló desde el asiento de atrás.

"Le llevé donde me pidió. Luego me pidió otro viaje para Asunción y de Asunción volvimos al lugar de donde le recogí. Dimos una vuelta por Luque y empezó a oscurecer, hasta que me llevó a un lugar donde me ahorcó con un cable", comentó la trabajadora.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1512371550317600774 Un pasajero intentó estrangular a la conductora de una plataforma digital de transporte, en Luque. El hombre se llevó el vehículo de la mujer.

EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #DiaADiaPy #VacunarseNoCuesta pic.twitter.com/DYDoLpbbrf — Telefuturo (@Telefuturo) April 8, 2022

Benítez perdió el conocimiento por falta de aire, el malviviente se llevó su auto y a la mujer le dejó tendida en el suelo.

El comisario Ulises Portillo, jefe de la Comisaría 46 de Luque, explicó a Monumental 1080 AM que la mujer despertó en un momento y prestó un teléfono celular para comunicar el hecho a las autoridades.

Agentes policiales intervinieron en el suceso y encontraron el rodado de la víctima abandonado sin radio en el barrio Amistad de Luque.

La conductora de la plataforma digital agregó que ya no quiere volver a trabajar en lo mismo, por temor a que se vuelva a registrar un episodio similar al ocurrido.