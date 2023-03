Al respecto, el funcionario alegó que la aprobación de la propuesta terminaría siendo "un castigo" para los pasajeros, debido a que el pasaje costaría aproximadamente G. 5.500 para el servicio diferencial y G. 4.600 para el servicio convencional.

"Yo considero que castigar el subsidio sería castigar al usuario, porque el empresario va a recibir en tiempo real el costo del servicio. La problemática del transporte no se basa en atacar el subsidio. El subsidio es un beneficio al usuario, no al transportista", refirió a través de Monumental 1080 AM.

Señaló que una propuesta de solución debe enfocarse en presentar proyectos "reales", como, por ejemplo, que existan carriles exclusivos para los buses, que se implementen los horarios escalonados o impulsar la renovación de flotas.

Recordó que el precio del pasaje es una decisión política mediante la cual los empresarios se obligan a disponer de una tarifa "accesible" para los ciudadanos que deben usar el servicio todos los días.

"Si se llega a quitar el subsidio, ese costo va a recaer directamente en el usuario, y no corresponde, porque el precio del pasaje es una decisión política donde se busca tener un precio asequible para toda la ciudadanía que tiene que utilizar el transporte público", recalcó.

Por otra parte, el viceministro de Transporte señaló que desde la institución a su cargo trabajaron en una encuesta sobre el proyecto de horario escalonado en conjunto con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y accedieron a datos "muy interesantes" que pueden incidir en que su implementación sea positiva.

Sostuvo que los datos dan cuenta de que cerca del 40% del funcionariado público quiere cambiar su horario y entrar más tarde. Además, de los cerca de 180.000 trabajadores públicos que provienen del área metropolitana, el 70% usa vehículo particular, mientras que el 30% utiliza transporte público.

"Desde el Viceministerio preparamos una propuesta con base en esos datos y tengo entendido que ellos le dieron su curso, pero la SFP es la entidad encargada de la implementación del horario escalonado. No sé hasta dónde llegó este trabajo", refirió Sánchez.

El proyecto para suspender el subsidio

La diputada Kattya González anunció que la propuesta para eliminar temporalmente el subsidio hasta que se dé una solución a las reguladas sería presentada el lunes 3 de abril en la Cámara Baja.

Esto se da debido a que una gran cantidad de usuarios del servicio de transporte reclamó una vez más por las reguladas de buses que provocan largos tiempos de espera, principalmente en horas pico, así como cuestionaron el intolerable abarrotamiento de gente en las paradas de Asunción.

Se trata de una problemática ya histórica y una constante, pero desde el Gobierno volvieron a deslindar responsabilidad y sostienen que existe una "saturación" en el servicio del transporte público por la "sobredemanda" de pasajeros y que las largas esperas en las paradas se deben al tráfico, que deja "atrapados" a los buses.

Los montos de la tarifa técnica y el subsidio para octubre y noviembre de 2022 se incrementaron. A pesar del pésimo servicio que se ofrece y como el pasajero sigue abonando el mismo precio, la ayuda estatal también se elevó.