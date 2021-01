Paraguayos en España disfrutan de la nieve

Ramón Bareiro cuenta que ver la nieve como una alfombra blanca lo llevó a realizar un tradicional muñeco y no dejó pasar la oportunidad para colocarle la bandera paraguaya.

Otros connacionales relataron que debido a la fuerte tormenta no pueden regresar al país por la cancelación de los vuelos. Tendrán que permanecer en España hasta que las autoridades aeroportuarias puedan dar el visto bueno a las aerolíneas para volar.

Sofi Gaete, una paraguaya que vive en la capital española, señaló que no hay micros. “Todo fue cerrado, las calles están cubiertas por la nieve. Donde yo trabajo, el encargado no sale, se quedó todo el día, no tiene forma de salir, los coches están bajo varios centímetros de nieve”.

Por otro lado, Rosa Ramírez afirmó que camina con mucho cuidado por las calles, porque como no había medio de transporte es muy arriesgado. Pero qué vamos a hacer, ¡hay que trabajar!”, comentó.

En tanto en la región del País Vasco, otros paraguayos ya están más acostumbrados a la nieve y afirman que el frío es muy intenso en esa parte de España; “aquí siempre cae nieve, ya es normal para nosotros”, sostiene Arminda Delvalle, de profesión sicóloga.

Georgina Ojeda, por su parte, manifiesta que “es una experiencia hermosa”.