"Además de mil evidencias en las cuales también están incluidas una conversación con el señor Kevin James que sabía y que él admite que sabía lo que estaba pasando. Todo esto ocurre porque en este país no funciona la Justicia como dicen, no funcionan las agencias federales que deben protegernos, no funcionan o están corruptas, es lo que en este caso pasó y hay pruebas también de eso", expresó.

Aseguró que toda esa documentación forma parte de las evidencias que se van presentar en la Corte Federal ante 12 jurados y el juez. Afirmó que "está resguardando" las evidencias que tienen que llegar a la Corte para hacerlas públicas.

"Le pido al señor Kevin James que diga la verdad, que yo nunca le pedí dinero, yo solamente pedí protección para sus hijos, protección para mí y protección para cualquier persona que esté trabajando en ese lugar porque todos nos merecemos respeto, no hay que discriminar ni maltratar, ni abusar físicamente, ni verbalmente de ningún hispano, de ningún inmigrante, de ningún ser humano, todos debemos respeto. Por favor señor Kevin James, vaya y diga la verdad", agregó.

La paraguaya asegura que la evidencia "habla por sí sola" y que la voz del actor y su promesa "están dentro de esa evidencia". Agradeció a todos por el apoyo y pidió que le den la oportunidad de demostrar todo.

Embed Sra Lidia Orrego la paraguaya que demandó al americano por maltrato, xenofobia, bullying. mucha fuerza! Hay que hacerse respetar! Nadie tiene derecho a denigrarte ni pisotearte menos por tu cultura o por ser paraguaya. pic.twitter.com/atzy902P2G — Yamy Nal Lista 999 Opción 4 (@AbgYamyNal) October 5, 2021

El caso

La compatriota Lidia Orrego demandó al actor Kevin Knipfing, conocido como Kevin James, también a su esposa Stephanieanna James-Knipfin, conocida como Steffiana de la Cruz, y a su cuñada, Teresa A. Zantua, quien la supervisaba a ella y a otros empleados de la casa, según el portal de noticias estadounidense Bloomberg.

La demanda señala que Zantua, el actor Kevin James, sus hijos y posteriormente su esposa se unieron al acoso y burlas por su acento.

La mujer describió la situación como un patrón de abuso en manos de la cuñada del actor, que duró aproximadamente los 10 meses en los que trabajó en la casa, inclusive, alentando a otros miembros del personal de la casa a hacer lo mismo.

El actor participó de varias películas como El guardián del zoológico, Son como niños, El maestro luchador, Hitch, especialista en seducción y Yo los declaro marido y Larry, entre otras.