Tras reunirse con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en el Palacio de Gobierno, el titular de la Administración Nacional de Electricidad ( ANDE ), Félix Sosa, habló con los medios de prensa y alegó que Paraguay no puede definir por sí solo una tarifa de la energía eléctrica de la Itaipú Binacional para el 2023.

Esto, pese a que la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) del Brasil ya aprobó de forma provisional la tarifa para la transferencia de energía producida por la usina, con un precio de USD 16,19 kW/mes.

El nuevo valor representa una variación de -34,53% con relación a la tarifa vigente en 2022, de USD 24,73 por kilovatio. La nueva tarifa entró en vigencia el 1 de enero de 2023.

En tanto, Sosa aseguró que la reducción anunciada por el lado brasileño "no es una tarifa definida", ya que es un anuncio unilateral, mientras que Paraguay mantiene su posición de contar con la tarifa más alta, teniendo en cuenta que es lo que más le conviene al país.

"Paraguay tiene una posición. Lo que nosotros no podemos (hacer) es tomar y mencionar que existe una tarifa de Itaipú, porque nosotros todavía no tenemos. La posición de Paraguay es tener la tarifa más alta posible, considerando que todavía no estamos contratando el 100% que corresponde al país", expresó.

Récord de ejecución

Félix Sosa dio a conocer un resumen básico sobre la ejecución presupuestaria que se tuvo durante el año pasado, frente a los periodos anteriores.

En ese sentido, señaló que se tuvo una ejecución récord, frente a los USD 170 millones del 2020 y los USD 311 millones que se usaron en el 2021. No obstante, si bien afirmó que en 2022 ascendió más, dijo que se están cerrando los números para ver cuánto quedó este año.

"Tenemos que recordar que a los efectos de mejorar la calidad del servicio, el único camino es la ejecución de las obras previstas en el Plan Maestro. Por tal motivo consideramos muy importante dar un seguimiento a la ejecución presupuestaria en infraestructura eléctrica", argumentó.

Señaló que dentro de esas inversiones también se trabajó en la instalación de 7.000 nuevos transformadores alrededor de todo el país, a fin de evitar la baja tensión y los cortes de energía eléctrica.

"De hecho, siempre aparecen inconvenientes puntuales, pero eso rápidamente vamos a poder responder y solucionar", alegó Félix Sosa.

Contrataciones en proceso

Por otra parte, Sosa manifestó que la institución está en proceso de contratación de un total de 225 jóvenes de 18 a 24 años, de los cuales el 70% ya realiza prácticas en la ANDE y el 30% restante cuenta con la parte teórica, mediante cursos del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el programa de Formación Dual de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ).

Dijo que también está en camino un llamado a concurso público de oposición para la contratación de 36 personas de pueblos originarios para la operación de la planta fotovoltaica que se está construyendo en la comunidad Yshir, en el Departamento de Alto Paraguay, en el Chaco paraguayo, además de viveros de la entidad.

Asimismo, también se procederá a llamar a concurso a unas 50 personas con diversas discapacidades. Dijo que de los 4.800 funcionarios del ente, solo 143 son con discapacidades, llegando al 3% del plantel, incumpliendo el 5% establecido por ley.