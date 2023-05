El nombre de Quiñónez resaltó esta semana luego de que la Comisión de Árbitros diera a conocer los nombres de los jueces designados para el antepenúltimo capítulo del primer campeonato de la temporada que se desarrolla este fin de semana con la fecha 20 del torneo Apertura 2023 Copa de Primera. Clic aquí.

2. Jóvenes talentos de Paraguay al mundo

Robótica en Marruecos Los jóvenes paraguayos miembros del BreakingBot participaron por primera vez del FLL Open International Morocco y dejaron en alto la bandera guaraní. Foto: Gentileza.

Una delegación de jóvenes paraguayos miembros del BreakingBot participaron por primera vez del FLL Open International Morocco, donde posicionaron al país en el mapa de la robótica juvenil mundial. De la competencia participaron 75 equipos de 44 países de todo el mundo.

El FLL Open International Morocco se llevó a cabo durante cuatro días en Marrakech, Marruecos. Paraguay fue representado por el grupo BreakingBot integrado por estudiantes de varios colegios del Este del país.

La delegación logró posicionar a nuestro país en el mapa de la robótica juvenil, gracias al esfuerzo de la comunidad, Pequeños Inventores, programa de entrenamiento y mentoría gratuita de 16 semanas para equipos de jóvenes de Alto Paraná que se preparan para competencias relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática (STEAM). Entérate más.

3. Paraguay busca enviar su segundo satélite al espacio

GuaraniSat-1.png El primer satélite paraguayo cumplió su misión y reingresó a la Tierra. Foto: @JAXA_Kiboriyo

Paraguay al Espacio busca poner en órbita el satélite GuaraniSat-2 lanzado desde suelo guaraní. Se trata de un proyecto que inició en 2018 con el diseño, montaje, lanzamiento y operación del primer satélite paraguayo: GuaraniSat-1 que fue trabajado por paraguayos en Japón.

El diseño, montaje, integración, lanzamiento y operación del satélite será ejecutado por ingenieros paraguayos capacitados en Japón, gracias a la gestión e inversión del Gobierno paraguayo. En ese contexto, se llevarán adelante acciones coordinadas con otros laboratorios nacionales dentro de lo que es el Spacelab, red de laboratorios de sistemas espaciales, los cuales serán fortalecidos de acuerdo con los requerimientos del futuro satélite.

Liduvino Vielman Díaz, presidente de la Agencia Espacial del Paraguay (APE), explicó que el desarrollo de GuaraniSat-2 es un avance tecnológico que ubicará al Paraguay en la vanguardia de la industria satelital. Lea más.

4. Semillas para crear corredor ecológico

bodoques para crear corredor ecológico villarrica2_43539548.jpg Dinámica. Se dividieron en equipos para trabajar las bolitas de barro con semillas nativas.

Estudiantes del segundo y cuarto curso de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves) organizan lo que bautizaron como Bodoquetón, con la idea de crear un imponente corredor ecológico en la capital guaireña.

La tarea emprendida por estos jóvenes universitarios, mediante el apoyo de docentes y bomberos de la ciudad, surgió con el objetivo de extender la cobertura boscosa en inmediaciones de la cordillera del Ybytyruzú.

Para finales de este mes se llevará a cabo el lanzamiento con el objetivo de promover la conciencia ambiental y la participación ciudadana en la creación de espacios verdes en el Guairá. Los jóvenes tienen previsto lanzar entre 20.000 y 30.000 bodoques. Dicha cantidad supondría un 60% de efectividad para la generación de un corredor ecológico; el cual abarcaría las compañías Potrero y Tororo. Todo aquí.

5. Historia de perseverancia y lucha

Marcelo Medina técnico con discapacidad_43452038.jpg Marcelo Medina es técnico especialista en colocación y mantenimiento de portones a control desde hace 23 años.

Marcelo Medina es técnico especialista en colocación y mantenimiento de portones a control desde hace 23 años. Hace siete años, una enfermedad neurológica de nombre polineuropatía lo dejó en silla de ruedas, pero no sin las ganas de salir adelante.

A pesar de la dificultad de moverse y el avance de la enfermedad, continuó con su negocio, de colocación, mantenimiento y reparación de motores, así como de herrería, siendo fuente de trabajo para otras personas.

“Esperar a que amanezca y vivir de la caridad no va conmigo, tengo que generar, seguir; sobre todo demostrarme a mí mismo que puedo todavía. El día de mañana pues no sé qué me depara con esta enfermedad, entonces tengo que seguir hasta donde pueda”, manifestó a ÚH. Léalo aquí