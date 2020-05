Para médicos abrir Puente de la Amistad ahora sería algo caótico

Sectores económicos de la ciudad proponen la reapertura del paso fronterizo, bajo estrictas normas de seguridad sanitaria, alegando que ya no tienen condiciones de seguir manteniendo el empleo si siguen parados. Al respecto, profesionales de la Asociación de Médicos del Alto Paraná (AMAP) manifestaron que no es el momento aún de habilitar la frontera teniendo en cuenta la velocidad con que se dispersa el nuevo coronavirus en Brasil.

“Lastimosamente en este momento en este momento es prácticamente imposible abrir el Puente de la Amistad por el hecho de que en nuestro frente tenemos a un país que no ha tomado las medidas restrictivas como las que hemos tomado nosotros, que con tan buen tino han realizado nuestras autoridades en base a las recomendaciones internacionales en aquel entonces, hace dos meses”, explicó el doctor Carlos Pallarolas, neumólogo del Hospital Regional de Ciudad del Este y de la AMAP.

Dijo que la situación en Brasil no es similar a la de Paraguay. “Ellos están en un pico de asenso de casos. No es ningún secreto para nadie lo que hoy en día es San Pablo y Río de Janeiro. Lastimosamente la cabeza de ese país dice que es una simple gripe y no la tratan como una neumonía grave como lo que es el Covid-19 y mucha gente inclusive está desmeritando la labor de colegas allá en el Brasil, diciendo que es un invento”, agregó el profesional.

Aseguró que abrir en este momento la frontera para los médicos sería caótico. Insistió que no se recomienda la apertura del paso fronterizo en esta parte del país en esta condiciones. “Parafraseando al doctor Guillermo Sequera, lo dicho en un tuit, que decía que nosotros podemos convertirnos en un Wuhan del Paraguay lastimosamente, teniendo en cuenta de que Foz de Yguazú, reabre su aeropuerto y el contacto con los primeros vuelos son a San Pablo”.

Con relación al planteamiento de los empresarios que ofrecieron aportar para la realización de cierta cantidad de pruebas por día a los que ingresan a la ciudad por el Puente de la Amistad, en el caso que se decida abrirla de vuelta, el profesional manifestó que es una propuesta válida, pero que aún no es el momento.

“El planteamiento de los empresarios yo creo que es válido, solo que el momento no es para que lo hagamos en una semana o en 15 días, nosotros estamos abiertos, con la dirección del Hospital. Cuando se presente al Ministerio el plan de trabajo, yo creo que puede ser factible. No estamos ajenos a la situación, pero se tiene que plantear eso y muy bien”, añadió .

La Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este (CCYSCDE) propuso la apertura del puente bajo estrictas normas de seguridad sanitaria a la entrada a la ciudad así como en la zona del km 30 para los que salen hacía otros puntos del departamento y del país.

Inconvenientes en centro de cuarentena

Un grupo de compatriotas provenientes del Brasil que se encuentran en el albergue ubicado en el polideportivo de la Universidad Privada del Este recibió ayer con batucadas a los miembros de la Atención Primaria a la Salud, quienes son los que realizan los controles sanitarios.

Los reclamos son comunes en los albergues. Los compatriotas esperan que haya un equipo médico permanente y que los resultados sean comunicados a los afectados, pero los miembros de la APS realizan el monitoreo en los 9 albergues habilitados en el Alto Paraná con 594 huéspedes, con apoyo de la Cruz Roja Paraguaya, por lo que les es imposible permanecer sólo en un lugar.

El médico José Guerrero, director del APS, afirmó ayer que se entiende la ansiedad de los compatriotas que tuvieron que pasar días en el Brasil, esperar en el puente y luego la cuarentena obligatoria en los diferentes albergues. Los manifestantes exigían los resultados de las pruebas Covid-19 al que fueron sometidos. “Nosotros dependemos de los resultados que vienen de Asunción. Las muestras se procesan y recibimos por vía electrónica”, afirmó Guerrero.

Son 98 los que están en el sitio, la manifestación llamó la atención de los vecinos, que expresaron su temor por la presencia de los compatriotas y el peligro que podría causar que se registre una estampida en el barrio. EM