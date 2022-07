Para la Fiscalía, no hay indicios de que Dahiana siga con vida 

La fiscala Daisy Sánchez dijo a Monumental 1080 AM que la Fiscalía no tiene ningún indicio de que siga con vida la joven Dahiana Espinoza , de 21 años, quien fue vista por última vez el 18 de setiembre del 2020 en J. Augusto Saldívar.

“Ella no aparece, no tenemos rastros de ella, no hay testigos que digan que la vieron con vida, no tenemos ningún indicio de que la joven a estas alturas se encuentre viva, sino todo lo contrario”, dijo la agente del Ministerio Público.

Sánchez reconoció que la Fiscalía tampoco cuenta con recursos suficientes para seguir con la inspección en un tajamar ubicado en Guarambaré, Departamento Central, donde se presume que fueron arrojados los restos de la mujer.

“La Fiscalía no cuenta con recursos para seguir con la búsqueda en ese tajamar y el padre estuvo tocando puertas, pero sin respuestas”, prosiguió. Ya pasó más de 1 año y su ex pareja Joel Guzmán Amarilla y su hermano José Gabriel Amarilla fueron imputados por feminicidio.

La Fiscalía pudo confirmar a través de un estudio de ADN que la mancha de sangre del piso del baño de la vivienda donde residía la joven coincide en un 99,9% con la sangre de los padres biológicos de Dahiana.

Ante el Ministerio Público una persona declaró que fue testigo del momento en el que, presuntamente, Joel Guzmán y su hermano arrojaron varias bolsas de basura a una laguna de Guarambaré.