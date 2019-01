Para Interior, Messer está en el país y tiene protección

El titular de la cartera de seguridad afirmó que la Policía Nacional -basada en información de inteligencia- está enfocada en la búsqueda pero que, hasta el momento, no se dan los resultados esperados.

“Sí, (Messer) está por el país. No es que no se lo busca, no hemos tenido éxito en eso. A veces buscar a una sola persona cuesta, más aún cuando tiene recursos económicos. No digo que haya protección dentro de la Policía, pero es posible que lo tenga. La protección es a título personal, por eso es mala idea proteger a un criminal, porque en el momento que caiga caerán todos”, aseguró.

El empresario Dario Messer está con paradero desconocido. El brasileño es investigado y tiene una orden de captura internacional por, supuestamente, formar parte de la estructura del caso Lava Jato.

En Paraguay, a Messer se lo investiga por la presunta utilización de cuentas en el Banco Nacional de Fomento para el lavado de dinero. Incluso, el hombre habría comprado bonos del Estado con estos recursos de dudosa procedencia.

El Congreso Nacional conformó una comisión bicameral para investigar el caso Dario Messer y el actuar del anterior Gobierno.

El caso conocido como Lava Jato es considerado una de las mayores investigaciones contra la corrupción en la historia del Brasil.

De acuerdo con la Policía Federal brasileña, el grupo delictivo del Lava Jato era responsable de una compleja estructura de lavado de dinero trasnacional y ocultación de divisas.

Dario Messer tiene una relación muy cercana con el ex presidente de la República Horacio Cartes, quien lo calificó como "hermano del alma" en una entrevista concedida al diario Última Hora en el 2010, antes de ser elegido como primer mandatario.