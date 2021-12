Para ex ministro, la Policía debe liderar lucha contra el EPP

Para el ex secretario de Estado, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), liderada por los militares, debe ser reestructurada. “Es más que clarísimo el hecho, para demostrar lo que veníamos hace tiempo manifestando, que las dos instituciones, (la Policía y las Fuerzas Armadas de la Nación) no deben actuar en conjunto, pues es evidente que no hay confianza y a la vez hay celos institucionales, y con ello determina que ambas investigan y actúan en forma independiente una de la otra”, explicó.

Fiorotto sostiene que siempre fue secreto a voces la falta de cohesión en el trabajo en el tema de inteligencia y la parte operativa. “Respetando la rica historia de los militares, hace tiempo venimos sosteniendo que la Policía debe ser la encargada en el combate contra estos grupos de delincuentes. Esta tiene mayor formación táctica y mayor experiencia en la investigación y la persecución de los delitos” , dijo.

Desde hace décadas que ambas instituciones son como el agua y el aceite, señaló el político; “coexisten de una manera forzada y no llevan una convivencia armónica y respetuosa”, apuntó.

Según dijo, la Policía Nacional hoy se encuentra con un descrédito ante la ciudadanía y consideró que sería brillante la oportunidad de que lleven adelante “un trabajo altamente calificado, con resultados positivos a corto plazo, y justificar su rol ante la ciudadanía que aguarda de sus policías que extremen recursos con buenas actuaciones y vayan recuperando el crédito”.

Reconoció que no se puede desconocer algunos resultados de la FTC, pero insistió en que debe ser la Policía la que esté a cargo de la lucha.