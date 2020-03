Para algunas familias es una utopía el aislamiento, afirma sacerdote

"Aquí en la zona al menos 25% de las familias vive en la extrema pobreza. Yo creo que el virus va a golpear bastante fuerte”, mencionó en contacto con Monumental 1080 AM y describió que en algunas zonas las familias están en una misma habitación y, si uno se enferma, no podrá estar en aislamiento.

“En el asentamiento viven en una sola habitación al menos seis personas. Imaginate si una persona se contagia, ¿dónde va a aislarse, a dónde va a ir? Papá, mamá y los hijos en una sola habitación”, aseveró y reconoció que la situación es preocupante.

Agregó que también las condiciones de aseo son mínimas. “Alcohol en gel es algo impensable y tener lavandina es como tener un tesoro”, indicó.

En otro momento de la entrevista, apeló a la solidaridad de las personas para que puedan ayudar a las familias que no tienen cómo inscribirse para acceder a la ayuda económica del Gobierno.

La ayuda económica será de G. 230.000 a unas 330.000 familias, es decir, cada una recibirá el importe en un celular para realizar sus compras en los locales que cuenten con POS.

"Cómo harán aquellos que no tienen acceso a una señal. Apelo a la solidaridad de los jóvenes (para la inscripción de ayuda a familias vulnerables)", insistió y pidió a los políticos a que “muestren su servicio humanitario”.

El padre dijo que cada tanto sale a recorrer y le pide a las familias que no salgan de sus casas y cumplan con el paro sanitario, para evitar la propagación del Covid-19, pero dijo que la gente sale por necesidad.

“Les decimos que no salgan de sus casas, pero cómo no van a salir si la gente tiene hambre, no están vendiendo más. Son personas que viven del día a día”, lamentó.

En el último reporte que brindó el Ministerio de Salud Pública acerca de las pruebas positivas de coronavirus, también aparece el primer caso de infección en Alto Paraná. En total, este miércoles se registraron 4 casos nuevos y ya suman 41.