Pancho, el coyote confundido con un perro, falleció

A través de las redes sociales, Athie agradeció a todos los que estaban pendientes del animal silvestre que fue atropellado.

“Pancho nunca estuvo lesionado de una pata, como lo comentan en las diferentes notas, la realidad es que sufrió una lesión en dos de sus cervicales que le impedía mover sus dos patas traseras, al igual que perdió la capacidad para evacuar por lo mismo”, explicó.

La joven indicó que se trató todos los días de que reaccionara favorablemente con un tratamiento. “Se le hacían ejercicios en sus patitas, se le trató con todo el amor que teníamos hacia él y en todo momento se buscó solo su bienestar y que saliera adelante”, narró.

Destacó que durante el proceso el coyote no se mostró agresivo, al contrario, se dejaba acariciar. Sin embargo, con el correr de los días los resultados seguían siendo malos.

Athie comentó que gracias a Pancho, a pesar de que la historia tuvo un inicio cómico, y de que pareciera que todo el esfuerzo fue en vano con su muerte, se pudo dar cuenta de la fuerza que genera una buena acción, de cómo las personas se sensibilizan ante buenos actos.

“En este momento es lo que necesitamos como personas, ayudarnos entre nosotros, hacer el bien sin mirar a quién. Muchos opinaran lo contrario, pero sé y me hicieron ver que aún hay miles de personas que están dispuestas a ayudar, que no son indiferentes ante el dolor o sufrimiento de otro ser vivo, como lo dije antes, ellos no pueden hablar ni pedir nada, ellos dan amor y no nos piden nada a cambio, y esta es una prueba de ello”, reflexionó.

El cuerpo de Pancho será cremado y conservado en una urna biodegradable que será plantada.