Explicó que el argumento de los padres es que la guía "sobrepasa la resolución 29664, que habla sobre la no utilización de materiales pedagógicos por ideología de género”, ya que en una parte de la guía se especifica a la familia como “una o más personas que conviven en un hogar, sean o no consanguíneas”.

Al respecto, dijo que los padres solicitan que se escriba tal y como está en la Constitución Nacional, donde se indica que “la familia incluye a la unión estable entre el hombre y la mujer, a los hijos y a la comunidad que se constituya con cualquiera de sus progenitores y sus descendientes”.

“Define de esa manera la familia porque hace referencia a lo que dice el Ministerio de la Niñez, de que los niños no siempre están viviendo en un hogar con sus familiares consanguíneos, sino que a veces se da en el criadazgo”, explicó Morales.

Posteriormente, señaló que desde la institución tienen previsto modificar el documento e incluso no descartan tipificar a la familia como está escrito en la Carta Magna, pero aclaró que ahora no puede ser derogado porque los alumnos quedarían desamparados.

“En este momento estamos en un proceso de revisión y ajuste, pero no podemos derogar. Podemos ampliar, pero en la realidad en Paraguay no todos los niños viven con sus padres. A mí me tocó vivir eso. Nosotros no les rechazamos la postura, siempre les invitamos a trabajar, esa guía está siendo actualizada”, aseveró.

"No es un material pedagógico", afirma

La viceministra Zulma Morales acotó que la guía no es un material pedagógico exclusivo del MEC, sino que es interinstitucional. Además, aclaró que es solo para el uso de los docentes, a fin de que los mismos sepan cómo actuar ante un caso de abuso, pero que no se emplea para enseñar.

“Solamente el docente puede utilizar ese material como para que le sirva de guía en caso de que el niño le cuente de algún maltrato físico o violencia sexual, de esa manera, el docente mira su guía y sabe a quién acudir. Si derogamos la resolución, los niños van a quedar desprotegidos”, lamentó.

El documento fue elaborado en el 2015 y es utilizado por la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (Codeni), el Ministerio de la Niñez y el Ministerio de Educación, según explicó la viceministra.

Manifestación de grupos provida

Varios grupos de diferentes sectores, entre ellos provida, se manifiestan en los últimos meses con el fin de frenar el Plan Nacional de Transformación Educativa 2030 y exigen que el documento sea debatido entre todos los sectores involucrados.

El proyecto es muy resistido por grupos de la sociedad civil, debido a que atacan cualquier ambigüedad de vocabulario o generalidades que puedan hacer referencia a la ideología de género.

Además, alegan una injerencia del Estado en cuestiones íntimas de los ciudadanos y también se oponen a las donaciones, cooperaciones y cualquier tipo de fondos con condiciones del extranjero que impongan conceptos que atenten contra la integridad física, síquica y espiritual de los niños.