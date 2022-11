¡Orgullo nacional! Berta Rojas logra dos Grammys para el Paraguay

En medio de una gran emoción, Berta saludó en guaraní al público presente en Las Vegas con un aguyje. “Si estoy es porque antes hubo mujeres pioneras de la guitarra clásica que allanaron el camino, en tiempos donde no era bien visto que mujeres antes por el mundo con una guitarra”, dijo la compatriota.

"Este premio es para mi país", dijo Berta tras agradecer a todo su equipo de trabajo.

Berta Rojas fue nominada al Grammy Latino 2022 en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica por su último trabajo publicado, Legado. Además, también aparece en la nominación a Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por Anido's Portrait: Chacarera, de Sergio Assad, incluido en ese mismo material.

La Academia Latina realiza la 23ª Entrega Anual del Grammy Latino desde el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas, Estados Unidos.

https://twitter.com/LatinGRAMMYs/status/1593358810990596096 ¡Felicidades! @BertaRojas Sebastián Henríquez Mejor Álbum de Música Clásica #LatinGRAMMY pic.twitter.com/gLp8gUAkjC — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 17, 2022

Cuatro veces nominada

Las dos nuevas nominaciones a los Grammy Latinos 2022 se agregan a las que recibieron álbumes anteriores de la paraguaya, como Mejor Álbum Instrumental por la obra Día y Medio, interpretada junto a Paquito de Rivera (2012); Mejor Álbum Clásico por Salsa Roja (2014), y Mejor Álbum de Tango por Historia del tango junto a la Camerata Bariloche (2015).

La guitarrista se ha erigido como una embajadora de la música de América Latina y especialmente de su Paraguay natal. Ha sido destacada entre las mujeres más influyentes del mundo hispano (por EFE en 2014 y EsGlobal en 2017), nombrada Fellow of the Americas por el Kennedy Center for the Performing Arts y honrada en su país con el título de Ilustre Embajadora del Arte Musical. Este 2022 también ha recibido la Guitarra de Oro, la más alta distinción que otorga cada año la Convención Internacional de Guitarra en honor de su trayectoria.

Rojas reside actualmente en Boston, Estados Unidos, donde conforma el cuerpo docente del Berklee College of Music.