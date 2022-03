Organizan hamburgueseada solidaria para cubrir gastos de bebé con desorden metabólico

Imanol Mateo, de 1 año, fue diagnosticado en agosto pasado con aciduria glutárica tipo I (AGI), un desorden metabólico que no se trata en el país, por lo que sus padres deben viajar a Chile o Argentina para encontrar el tratamiento más adecuado para que el niño mejore su calidad de vida.

"Tenemos la necesidad de irnos afuera (del país), ya que aparentemente los estudios que se hizo no son del todo suficientes, atendiendo a que no hay muchos casos en el país. En Paraguay son seis los niños que sufren de esta enfermedad y ante este déficit de casos no existen conocimientos sobre los tratamientos que se pueden realizar, por decirlo de un modo", mencionó el papá de Imanol, José Pepe Vargas.

Imanol necesitará someterse a tratamientos con un neurólogo, un fisiatra, un gastroenterólogo, un genetista, entre otros. El viaje del niño y sus padres aún no tiene fecha, ya que depende también de los especialistas, pero debe realizarse en el corto plazo.

"En Chile hay un grupo de especialistas de metabólica del Instituto de Neurocirugía Dr. Asenjo (INCA) de la Universidad de Chile, o en el Hospital Garrahan, en Argentina, donde también son atendidos los pacientes metabólicos. La diferencia es que en Chile nos podrían atender en una semana a 10 días los especialistas y dar un tratamiento multidisciplinario", comentó.

José señala que recién pueden planear el viaje, debido a que en estos momentos Imanol se encuentra estable, dejando atrás los vómitos persistentes y la fiebre que padecía.

"Esta actividad nos permitirá organizarnos para saber adónde ir: Chile o Argentina", destacó el padre, al tiempo de reconocer que el apoyo que recibió por medio de otras actividades solidarias contuvieron a la familia en muchos momentos difíciles.

Imanol fue diagnosticado con aciduria glutárica tipo I (AGI), un desorden metabólico de herencia autosómica recesiva, debido al déficit de una enzima, una metabolopatía a consecuencia de una crisis neurológica que padeció y que hizo que su capacidad motora retrocediera.

Actualmente se encuentra realizando fisioterapia y sesiones con la fonoaudióloga. Al sufrir una crisis neurológica quedó con problemas de motricidad, desde la succión hasta el tracto digestivo, además de padecer déficit proteico. Para poder alimentarse, primeramente, recibió alimentos vía nasogástrica, posteriormente se sometió a una gastrostomía y una cirugía de Nissen.

Las adhesiones para la hamburguesa cuestan G. 20.000, las cuales pueden abonarse, al igual pueden realizarse aportes solidarios, al número de cuenta del Banco Itaú 001004791, a nombre de José Arnaldo Vargas, con cédula de identidad 5.212.863, o giros al (0986) 158-746.

Las hamburguesas se pueden retirar desde las 17:00, este sábado 2 de marzo, en La Chispa, local ubicado en Estrella 950 entre Colón y Montevideo.