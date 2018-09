La Academia dijo en un comunicado que “la implementación de cualquier nuevo premio a nueve meses del comienzo del año crea desafíos para las películas que ya se han estrenado” y que la propuesta necesita más discusión.

También señaló que “no presentaría la nueva categoría de los Oscar en la próxima edición número 91 de los premios”, en febrero de 2019.

“Hubo un amplio rango de reacciones ante la implementación de un nuevo premio, y reconocemos la necesidad de seguir debatiendo con nuestros miembros”, dijo la directora ejecutiva de la Academia, Dawn Hudson.

La idea de una categoría separada para películas populares fue leída como una apuesta para aumentar el número de televidentes en la ceremonia anual de los Oscar.

La audiencia de Estados Unidos para la ceremonia de marzo del 2018 fue de 26,5 millones de televidentes, la más baja en los 90 años de historia de los premios.

Los críticos dijeron que la idea enfrentaría a “películas populares”, como éxitos de taquilla de superhéroes, frente a lo que se consideraría “impopular”.

En los últimos años, los votantes de la Academia eligieron filmes independientes como Moonlight y The Shape of Water como mejores películas, en lugar de éxitos de taquilla como la franquicia de Star Wars o historias de superhéroes como el éxito del 2017 Wonder Woman.