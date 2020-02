Oficializan explicación del rechazo de billetes de dólar

El ejecutivo se excusó de adelantar el contenido de los argumentos que van exhibiendo los bancos, debido a que prefiere esperar a que todas las firmas se pronuncien ante el regulador, pero explicó que la intención es contar con un panorama claro para esbozar alguna estrategia de solución al problema.

“Una cosa es tener una información oficiosa y otra cosa es tener la información oficial de los bancos”, aseveró.

Juan Carlos Martin, miembro de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán), sostuvo que al BCP se está informando lo mismo que vinieron declarando a través de la prensa en las últimas semanas: Las dificultades que existen en las remesas de billetes deteriorados y antiguos, como consecuencia de las exigencias de los bancos corresponsales.

“El Banco Central va a recibir por respuesta lo que ya sabe perfectamente, no hay ningún misterio, es para completar el formulario. Seguimos con las mismas restricciones y con los mismos problemas”, recalcó.

Aseguró que desde el sector bancario están impulsando gestiones ante los corresponsales en el exterior, para que reciban los billetes de dólares de todas las denominaciones en circulación y en todos los estados. Por otro lado, advirtió que si se suman más costos y restricciones a los ya existentes para la recepción de dólares en efectivo, no tendrán otra alternativa que trasladarlos a los clientes.

“En la medida que los bancos corresponsales aumenten sus costos, los bancos no vamos a tener otra opción que ir aumentando también los nuestros; si los bancos corresponsales no cobran costos, nosotros tampoco los cobraremos. Lo que los bancos locales hacemos es repasar los costos que recibimos, ese no es nuestro negocio”, expresó.

El mercado cambiario formal actualmente se niega a recibir billetes de dólares que no se encuentran en perfectas condiciones o que pertenezcan a denominaciones antiguas; en el mejor de los casos, ofrecen un valor inferior para efectuar el cambio a guaraníes.

Esto se suma a las mayores comisiones que impusieron los bancos a los depósitos de dólares en efectivo, a finales del 2019, debido al exceso de billetes que existe en el sistema paraguayo. Martin recordó que persiste la acumulación de billetes en las bóvedas, lo cual aumenta los costos de atesoramiento.