El Partido Colorado se encuentra desconcertado. Velázquez cree que puede ser el favorecido por esta decisión, pero teme con certeza que podría estar incluido en una nueva lista en redacción. Tampoco envía señales claras en torno a que es un jugador diferente. Su esposa, ex fiscala adjunta de Sandra Quiñónez, hace campaña con el marido cuando la ley lo prohíbe, mientras un documento confirma que no se ha jubilado del cargo como anunció en enero, sino que solo ha pedido permiso. Su situación confunde a la opinión pública que desconfía de que quiera ser la sustituta de su jefa cuya agonía sigue esta semana. Además, envía el mensaje que la familia Velázquez ama el zoquete público de una manera entrañable que no lo soltará ni aunque el premio mayor sea ser la primera dama. El dinerillo seguro a fin de mes parece ser el blasón de la familia.

El mismo dinero que ahora en el grupo Cartes se muestra complicado. Las empresas extranjeras que operan con él no quieren tener ninguna relación con alguien “significativamente corrupto” y han empezado a cortar vínculos. El grupo tuvo que aclarar algo que solo se escribe cuando lo que se denuncia está ocurriendo. Los activos en los EEUU serán congelados con absoluta certeza y las operaciones de contrabando hacia el Brasil ya no se harán por lo menos con custodia policial descubierta por Abdo y su comandante de Policía cuatro años después de estar en el gobierno. Todos estos jugadores están quedando fuera de juego. La Corte, en el ánimo de evitarlo, se desnudó admitiendo una inconstitucionalidad que presentó Cartes cuando no lo dejaron jurar como senador con voz y voto. La cuestión era despegarse de él a como sea y lo consiguieron con el retiro de la demanda. Quedaron también en off side porque reconocieron que los casos políticos complicados se hacen siempre a la carta de los políticos y cuando surgen las oportunidades... para ellos.

Lo que tiene que quedar fuera de juego de una vez por todas son los bandidos y sinvergüenzas que han venido robando a la República de forma miserable desde hace años. Más de dos mil millones de dólares al año. Desde las pequeñas hasta las grandes. Desde los desahuciados pacientes del IPS, cuyo presidente es sostenido por Abdo, a pesar de todas las evidencias de inutilidad y venalidad hasta las paradas de autobuses en ciernes. Además los que han comprado a la Policía, la Fiscalía, el Poder Judicial y unos cuantos legisladores a los que les han doblado el salario para tenerlos comiendo de sus manos. A estos hay que levantarles la bandera para exhibir ante todos su corrupción y pillería. Hasta ahora solo uno está fuera de juego, pero gran parte de los equipos tienen a varios en situación similar. El público ha venido admirando a muchos de ellos y los árbitros han sido parte de esta ópera bufa hace mucho tiempo. Solo desde afuera pueden indicarnos los que quedan en off side y eso es una pena.