Nueva versión teatral de Yo el Supremo se estrena en Asunción

Yo el Supremo, la obra de Augusto Roa Bastos, regresa a las tablas con una nueva versión teatral con el sello del dramaturgo y director Nelson Silva, más conocido como Nelson de Santaní. El estreno será este jueves 1, a las 21.00, en la Sala Molière de la Alianza Francesa (Mariscal Estigarribia 1039). Entradas: G. 50.000.

La obra está a cargo del elenco La Parada Teatro, y muestra a un Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia, humano, profundo y despojado de sus mitos.

“La referencial obra de Augusto Roa Bastos, regresa a escena con una versión que revela detalles históricos que nunca conocieron las tablas”, comienza diciendo el director de la obra, Nelson de Santaní.

Yo el Supremo

“La idea de esta obra, que el público y la historia van a juzgar, es mostrar a un doctor José Gaspar Rodríguez de Francia humano, a ese hombre detrás de la leyenda. Si hablamos de la obra de Roa Bastos, hablamos de una obra cumbre, una que de alguna forma le puso al Paraguay en el mapa; digamos que hay un antes y un después de ”, añade.

Para Nelson de Santaní esta puesta representa algo muy importante en su carrera.

“Presento este trabajo en el momento culminante de un proceso que vengo realizando desde el 2007 y que lo quería cerrar con . Siempre leí y me gustó la figura del doctor Francia, y ya desde la escuela me parecía misterioso y controversial, y es lo que quería convertirlo en teatro, mostrando al José Gaspar diferente, una mirada particular, desde mi punto de vista”, explica el dramaturgo.

EN ESCENA. En cuanto a la puesta no está abocada en mostrar la época en que le tocó vivir al supremo dictador. La obra, cuya escenografía y vestuario está a cargo de Rolando Rasmussen, utiliza prendas con diseño original, mostrando un vestuario actualizado.

“El objetivo es mostrar a Francia desde otra perspectiva, modernizando la obra, así como la idea que se tiene de este personaje, ofreciendo una versión más socialista”, afirma.

Nelson comenzó a trabajar hace un buen tiempo en esta versión del doctor Francia. Su idea fundamental es educar a los jóvenes a través de la historia, ya que considera a este gobernante “padre de la Independencia” y observa como positivo que esa idea quede plasmada en las tablas. “Es una obra muy importante para mi carrera y para la historia del Paraguay”, agrega.

ARTISTAS. Los actores que dan vida a la puesta son: Luis Dante Zorrilla (Supremo), Calolo Rodríguez (Policarpo Patiño), Laura Marín (Petrona y Deyanira), Miguel H. López (Dr. Estigarribia), Luz Marisabel Bobadilla (viuda de Arroyo), Nery Almirón (Provisor), y Luis Gutiérrez (Somellera).

El elenco también lo integran Eliseo Paniagua (Velasco y Fray Gutiérrez), Wilton Vuyk (Fray Caballero), Juan Reyes (Iturbe y Robertson), Coke Ruiz (Pedro Juan Cavallero), Alexis Ávalos (Gamarra), Joel Venialgo (Bogarín), Paulo Metello (Abreu) y Carlos Rubén Ojeda (Obispo Panés).

La obra es un proyecto ganador del fondo Iberescena a través de la Secretaría Nacional de Cultura. Además, cuenta con el apoyo de Fondec y la Fundación Augusto Roa Bastos.

Detalles

Obra: Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos.

Versión teatral: Nelson Silva (de Santaní).

Actor: Luis Dante Zorrilla, en el papel del Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia.

Fechas: jueves 1, viernes 2, martes 6, miércoles 7 y jueves 8 de noviembre.

Lugar: Sala Molière de la Alianza Francesa (Mariscal Estigarribia 1039).

Entradas: G. 50.000. Consultas: (0982) 434-150.

Proyecto: Ganador del fondo de Iberescena.