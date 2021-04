Nomadland se alzó con más galardones en los Bafta

Al evento, en formato híbrido, no acudió tampoco el príncipe Guillermo, presidente de los Bafta, quien suspendió su tradicional discurso por la reciente muerte de su abuelo, Felipe de Edimburgo, quien ostentó el honor de ser el primer presidente de la asociación y al que los Bafta homenajearon dentro de su In memoriam con música de Ennio Morricone.

Nomadland, la película que retrata la vida nómada en Estados Unidos, se alzó con los galardones de Mejor Película, Mejor Directora para Chloé Zhao, y Mejor Actriz protagonista (Frances McDormandy) y Mejor Fotografía.

Ya galardonada en los Golden Globes a fines de febrero y primera mujer en obtener cuatro nominaciones en los Óscar el mismo año, la cineasta independiente de 39 años rindió homenaje a "la comunidad nómada que nos recibió con tanta generosidad en su vida, compartió con nosotros sus sueños...".

Otros premiados. En el reparto de galardones, el filme Soul se quedó con dos; a Mejor Película de Animación y mejor banda sonora; Sound of Metal, a Mejor Sonido y Mejor Montaje; The Father, a Mejor Actor y Mejor Guion Adaptado; Promising Young Woman, Mejor Película Británica y Mejor Guion Original, y Ma Rainey's Black Bottom, Mejor Maquillaje y Mejor Diseño de Vestuario.

Anthony Hopkins dio la sorpresa en la categoría de Mejor Actor, imponiéndose al fallecido Chadwick Boseman, gracias a su papel en The Father, mientras que Daniel Kaluuya se hizo con el Bafta a mejor actor de reparto por Judas and the Black Messiah.

Hopkins, que en el filme se mete en la piel de un hombre que sufre demencia senil, no estuvo presente en la 74 entrega de los premios, pero hizo llegar un mensaje como ganador en el que aseguró haber vivido una "experiencia increíble" con la cinta.

Con un premio quedaron Tenet, a Mejores Efectos Especiales; Another Round, Mejor Película de Habla no Inglesa; Minari, Mejor Actriz de Reparto; Mank, Mejor Diseño de Producción, y His House, Mejor Director, Guionista o Productor británico novel.

Completaron estos galardones My Octopus Teacher, con Mejor Documental; The Present, con Mejor Corto Británico, y el Bafta a la mayor contribución al cine británico, para Noel Clarke.