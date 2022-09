En la ocasión, se podrá observar los planetas Júpiter y Saturno, así como aprender sobre el funcionamiento de un telescopio.

Es una iniciativa que tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a un grupo de estudiantes que representarán al Paraguay en la Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica (OLAA), que se desarrollará en Panamá, por lo que tiene un costo mínimo de G. 10.000 por persona.

En contacto con Última Hora, el ingeniero y aficionado Miguel Ángel Volpe, a cargo de la actividad, señaló que en la primera jornada de este último viernes, se contó con la presencia de alrededor de 500 personas, quienes salieron conformes con lo que pudieron observar.

Explicó que para el encuentro, la organización cuenta con una docena de telescopios que están a disposición de los participantes, pero señaló que quienes tienen un aparato propio pueden llevar hasta el lugar y que ellos los ayudan con su utilización.

Cientos de personas esperaron por participar de la cita con la astronomía.jpg Cientos de personas esperaron por participar de la cita con la astronomía.

Asimismo, invitó a todas las personas a participar nuevamente este sábado. No obstante, pidió a los visitantes tener en cuenta que los organizadores son aficionados a la Astronomía, no así profesionales, por lo que dijo que espera que las personas puedan tener paciencia y comprensión, en caso de no poder responder algunas preguntas.

"Fue impresionante"

Por su parte, Nicolás Masloff Bonin, un joven astrónomo aficionado y voluntario en el evento, resaltó la afluencia de las personas durante la primera jornada y explicó a Última Hora lo que pudieron observar y vivir en la ocasión.

"La asistencia de la gente fue algo impresionante, hubo muchísimas personas desde que empezó hasta pasado el horario contemplado para el fin. Fue un éxito, la gente estuvo muy contenta, pudieron observar el planeta Júpiter, Saturno. Los que estuvieron después de la medianoche pudieron observar la aparición de la Luna en el horizonte", destacó.

Finalmente, manifestó que para este sábado podrán ser "perfectamente visibles" tanto el planeta Júpiter, con sus rayas y satélites, como el Saturno, con sus anillos" a través de los telescopios. "Son imágenes inolvidables siempre", finalizó.

Para participar de "Noches de Observación Astronómica" no es necesario una previa inscripción, pero para mayores consultas los interesados pueden comunicarse con Volpe al (0981) 220 445.

Adán Benítez, de Carapeguá; Jermina Paredes, de San Ignacio Guazú; Juan Angel Venega, de San Lorenzo; Kevin Aquino, de Encarnación, y Reddy Simón, de Asunción, son los cinco jóvenes estudiantes que viajarán a Panamá para representar a Paraguay en la competencia internacional OLAA, que será entre el 2 y el 8 de octubre.

Los mismos irán acompañados de Iván Núñez, como líder del equipo paraguayo; Jorge Meza, como colíder; mientras que como observador irá el ingeniero Miguel Volpe.

Se trata de un evento organizado por representantes de países latinoamericanos, "unidos por la visión de promover la astronomía y constituir un medio a través del cual se identifiquen a los talentos más destacados de un sector de la comunidad escolar", según detallan en la página oficial de la OLAA.