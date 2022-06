Estampita de Nenecho en bache logró una meteórica  reparación 

Tras el posteo en las redes sociales, sobre la estampita de Nenecho en el bache, rápidamente aterrizaron hasta el lugar obreros del área de vialidad de la Comuna para la reparación. Desde la cuenta de la Essap también solicitaron la ubicación de la capa asfáltica en hundimiento.

Mientras tanto, en otras áreas de la ciudad las averías de arterias llevan años sin intervención.

“¿Cómo amaneció el intendente la Capital de la República del Paraguay? ¿Será que durmió bien?”, fue la publicación hecha por la usuaria de Twitter Carmen Yegros. Nenecho reaccionó al respecto justificando que “ligan palos a causa de otras instituciones que no dan respuesta inmediata a su labor”.

Tour. Luego del escrache ciudadano, Rodríguez, quien andaba con perfil bajo, realizó recorridos por avenidas como Rodríguez de Francia para mostrar los baches ocasionados por cañerías rotas de la empresa aguatera.

“Esta calle fue reparada en varias ocasiones durante nuestra administración, pero lastimosamente las intervenciones no duran, debido a las pérdidas de agua. Así como esta, hay otras calles que tampoco pueden ser reparadas en forma hasta que el problema sea subsanado por la @EssapSA”, publicó. “Pedimos a la Essap que cumpla con su labor. Como Municipio no podemos trabajar en la capa asfáltica porque el material no se va a adherir con agua”.

Desde ÚH intentamos tener la versión del presidente de la Essap, Natalicio Chase, pero no contestó las llamadas. Además del problema de cañerías, a lo largo de la ciudad también existe deterioro de la capa asfáltica por falta de adecuado mantenimiento. Internautas cuestionaron que mientras las instituciones se derivan responsabilidades, los trayectos se vuelven cada vez menos transitables.

Más salario menos obras. En el balance del 2021 figura que la Intendencia ejecutó solo el 32% para obras viales, cuyo presupuesto total era de G. 58. 869.180.030. Mientras, aumentó el gasto para salarios. En el 2020 el presupuesto fue de G. 591.267 millones y en el 2021 ya trepó a G. 619.404 millones.

Intervención en la avenida Artigas

Representantes del Municipio y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunciaron que se realizarán trabajos de mantenimiento sobre la avenida Artigas, tramo donde desde hace tiempo se solicita que el ente cumpla con obras compensatorias por las obras en Botánico. Señalaron que entre la Municipalidad y el MOPC se realizará un trabajo de emergencia para reacondicionar dicha avenida, “hasta tanto y cuanto se consigan los recursos necesarios para hacer la reparación integral y definitiva de Artigas”.