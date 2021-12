Niños internados se encargaron de crear espíritu navideño en Clínicas

Juguetes, libros, una bici y zapatos forman parte de los pedidos hechos por la niña, oriunda de Tobatí, a Papá Noel para estas fiestas. “Posdata: No olvides traer regalitos a los demás niños de Nefro”, se describe al final de la nota hecha a mano y con dibujo de varios pintorescos corazones.

Otros niños que se someten a diálisis renal, al igual que Deisy, también prepararon emotivas cartas anhelando una grata sorpresa por Nochebuena.

Además de pedir por la salud, en las cartas de los pacientes menores de edad se expresa el deseo de recibir: Calzados deportivos, un celular, notebook entre otros obsequios. Varios de los chicos justifican en sus escritos que sus padres no pueden comprar estos costosos objetos ya que ahora la prioridad es el tratamiento médico, además de ser familias de escasos recursos.

“Son pacientes con familiares que están mucho tiempo aquí y eso hace que la cercanía con el personal de blanco sea muy estrecha. Incluso son ellos los que nos ayudan a decorar, los que nos dan ideas, aportan algo para el arbolito y así surgió las cartitas para expresar los deseos de Navidad”, comentó la médica residente Gabriela Gutiérrez.

Desde el departamento de Nefrología apelan a la solidaridad para que los interesados puedan acercar el presente que esté al alcance a fin de dar alegría a los niños que soportan un complejo tratamiento. Para contactos con los encargados del área el número de teléfono es: (0981) 105-147.

“La diálisis no espera, no tiene vacaciones, porque si no puede existir complicaciones. Se hará este 24, en Año Nuevo. Es por eso que tratamos de las condiciones sean de lo más ameno posible”, expresó la doctora.

Ambientación. Los rincones del área de Hemato Oncología Pediátrica del Hospital de Clínicas se encuentran con total espíritu navideño. Los arreglos colgados en los pasillos se encargaron de hacer las propias madres de pacientes luego de un taller impartido en el lugar. Los chicos en tanto colorearon las almohaditas en forma de estrellas y colocaron sus nombres en ella para dar el toque mágico al arbolito de Navidad. En los distintos servicios de Clínicas también prepararon pesebres y otras decoraciones navideñas para que el concurrido hospital tenga un ambiente ameno en estas fechas especiales.

En años anteriores incluso existía un concurso del pesebre más original, que posteriormente se vio interrumpido por la pandemia. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios mantienen la tradición de preparar la representación del Niño Jesús que además fomenta la integración entre los compañeros.