Niñas alemanas aparecerían en los próximos días, según abogado

"Hemos logrado conversar con ellos y con las niñas, a través de un chat cifrado. Ellos se presentarán ante la Justicia y hemos acordado que todos volverían a Alemania; en los próximos días pasaría eso, todo está encaminado", detalló a Monumental 1080 AM.

Schultheiss indicó que todavía no saben dónde están, pero afirmó que la pareja que habría traído a las niñas alemanas a Paraguay entendió la situación en la que se encuentran ante la Justicia.

“Económicamente no están bien. Ellos entraron en una situación que no querían, pero no se animaban a presentarse, pero logramos limar asperezas. Esta semana podría darse el arreglo al que llegaron”, prosiguió y agregó que la familia resolverá en Alemania sus problemas judiciales.

"Lo importante es que las niñas están bien y que ya hablaron con sus padres", añadió y aclaró que las niñas y sus padres ingresaron regularmente al país, ya que no necesitan de un permiso del menor, pero lo que hicieron mal fue no comunicar el paradero.

La pareja ingresó a Paraguay el pasado 27 de noviembre con las niñas alemanas de 11 años, Clara Magdalena Egler y Lara Valentina Blank. La primera sería hija del hombre Andreas, de 46 años, mientras que la segunda es hija de Anna Egler. Esta última es cantante de ópera, cuyo apellido de soltera es Scharpf, de 35 años.

La pareja salió de Alemania con las niñas debido a que pertenecen a grupos antivacunas y negadores de la existencia del Covid-19.