Niegan que el Paraíso Verde de Caazapá fomente a antivacunas

El ex mandatario Horacio Cartes visitó en el 2020 la comunidad de europeos del Paraíso Verde en Caazapá.

El abogado Ariel Riveros, representante de la firma Reljuv SA, remitió a Última Hora un texto de derecho a réplica con respecto a la noticia titulada “Europeos crean comunidad antivacuna en Caazapá y tendrían vínculos con Cartes”, publicada el 27 de enero de 2022.

“Sobre el punto (de esta noticia), queremos hacer nuestro derecho a réplica en vista a que la publicación busca distorsionar el objetivo de la comunidad”, señala el representante de Reljuv.

Aseguran que la empresa Reljuv SA, que sostiene el proyecto inmobiliario Paraíso Verde en Caazapá, destinado a europeos y que opera desde el 2015 en Paraguay, “no fue constituido por europeos con el fin de fomentar la ‘antivacuna’, puesto que nadie iba a saber lo que iba a ocurrir a futuro”.

Por otra parte, sostiene que “tampoco la empresa (Reljuv) insta al incumplimiento de la ley de la República del Paraguay”, aunque aclaran que “también se debe resaltar que en la comunidad hay un profundo respeto al ejercicio de la libertad de expresión y de opinión”.

También recalcan que “la comunidad no fue creada con fines ‘antivacunas’ y de promover la misma como tal, sino más bien se respeta la opinión y el sentimiento de cada miembro que compone Paraíso Verde”.

En la misiva también reconocen que “tanto extranjeros que residen o van a residir en el país, principalmente en Paraíso Verde, saben que están sujetos al Estado de derecho, lo cual importa el cumplimiento de las leyes vigentes, independientemente a que uno esté de acuerdo o no con el contenido legal”.

En ese sentido, también recordaron que la Constitución Nacional, en su artículo 127 sostiene que “toda persona está obligada el cumplimiento de la ley, la crítica a las leyes es libre, pero no está permitido su desobediencia”.

Vínculo de Paraíso Verde con Horacio Cartes

En otra parte del texto del derecho a réplica a Última Hora, sostienen que pese a que la publicación periodística señala que “aparentemente, el grupo cuenta con el respaldo de Horario Cartes”, y con eso dan a “entender” que Horacio Cartes apoya a los antivacunas, y aseguran que eso es “falso”.

“El ex mandatario apoya el proyecto de Paraíso Verde como comunidad que no solamente aglutina a gente del extranjero, sino además, da fuente de trabajo en la comunidad de Caazapá”, apuntan.

Con relación al texto periodístico que señala que “Santiago Peña, el probablemente próximo presidente de Paraguay, visitará el Paraíso Verde”, aseguran que en realidad se expresa lo contrario, ya que desde Paraíso Verde afirmaban que “fue muy grato recibir también la visita de Santiago Peña junto a Horacio Cartes, el cual esperamos sea el próximo presidente del Paraguay”. En ese sentido aclaran que el texto periodístico “cambia por completo el sentido que da a entender la nota periodística”.

Caso de Gladys Rojas

La ex presidenta del Cabildo de Caazapá, Gladys Rojas, señalaba en la nota periodística que –a través de declaraciones al medio internacional The Guardian– Paraíso Verde “estaba protegido por vínculos con la facción política del ex presidente Horacio Cartes”.

Al respecto de esta parte, aclararon desde Reljuv SA que “Gladys Rojas, que tiene intereses políticos contra la empresa, actualmente tiene problemas judiciales”. Por otra parte aseveran que “fue querellada por Reljuv SA por violación de domicilio” y “hasta la fecha el juicio oral y público no pudo realizarse por las distintas suspensiones que viene presentando la señora Rojas”.

Y añaden que “no es de esperarse que (Rojas) siga atacando a través de los medios buscando manchar la imagen (de Reljuv SA)”.