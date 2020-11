Nicki Minaj tendrá una serie documental en HBO Max

"Dará una mirada cruda, sin filtros, de mi vida personal y de mi trayectoria profesional. No puedo esperar a compartirla", dijo la rapera Nicki Minaj en un video publicado este viernes en su Instagram después de que la plataforma de streaming confirmara el proyecto.

Cada uno de los seis episodios será de media hora de duración, con Minaj como absoluta protagonista "a través de los momentos más desafiantes y satisfactorios de su vida, sus altibajos en su ascenso a la fama y su trayecto hacia la maternidad", aseguró la compañía.

La noticia llegó el mismo día en el que la artista celebra el décimo aniversario de su disco debut, Pink Friday.

Además, esta semana era una de las nominadas a los Latin Grammy por su colaboración con Karol G en Tusa, aunque finalmente no se llevó ningún premio.

Minaj ostenta el récord de la artista con más canciones que han entrado en la lista Billboard Hot 100, la recolección de éxitos principal de Estados Unidos, con un total de 114 a lo largo de su carrera.

HBO Max se suma así a la estrategia explotada por Netflix de lanzar documentales sobre artistas contemporáneos que se reciben con éxito entre sus amplios círculos de seguidores, como ha sido el caso reciente de Blackpink, Light Up the Sky, sobre uno de los grupos de K-pop que más atención está generando en el mundo.

Este año la plataforma lanzó Miss Americana sobre Taylor Swift y en 2017 hizo lo mismo con Five Foot Two, el retrato audiovisual de Lady Gaga. Aunque quizás el más publicitado fue Homecoming: A Film by Beyoncé, con la emblemática actuación de Beyoncé en el Festival de Coachella de 2018.

Por su parte, Apple tampoco quiere desaprovechar la tendencia y estrenará en febrero de 2021 Billie Eilish: The World's a Little Blurry, sobre la vida de Billie Eilish, quien a sus 18 años hizo historia este 2020 al convertirse en la artista más joven que gana las cuatro categorías principales de los prestigiosos Grammy.