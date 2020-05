Neil Young publicará el 19 de junio su "álbum perdido", Homegrown

"Es un disco lleno de amor perdido y exploraciones. Una grabación que ha estado oculta durante décadas. Demasiado personal y reveladora para exponerse en la frescura de aquellos tiempos", dijo al respecto el autor de Rockin' In The Free World.

El álbum se grabó en analógico entre 1974 y 1975 y sus cintas originales fueron restauradas por John Hanlon y masterizadas por Chris Bellman.

Young, que definió el disco como un puente entre Harvest y Comes A Time (1978), contó durante la grabación con la colaboración de Levon Helm, Karl T Himmel, Emmylou Harris y Robbie Robertson.

Las primeras noticias que apuntaban a la publicación del álbum llegaron el pasado mes de diciembre, cuando el músico recogió en su página web una lista de 29 documentos que formarían parte de su archivo digital y citó Homegrown como el estreno del mismo, "con un sonido excelente en vinilo, como debía ser".

Otros trabajos que figuran en esa lista de grabaciones de conciertos y música sin editar, para cuyo filtrado pidió ayuda a sus seguidores, son Chrome Dreams, definido por él como un álbum eléctrico de 1977; Homefires, de 1974, y Island in the Sun, que no se editó en 1982, pero del que se filtraron canciones como Soul of a Woman y Like an Inca.