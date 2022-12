1. A los 82 años levantó su título de abogada

Lorenza Cuevas se recibió a sus 82 años como abogada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). La mujer se convirtió en un ejemplo para todos sus compañeros.

Sus compañeros de clase la describen como una mujer sacrificada, soñadora y todo un ejemplo para las nuevas generaciones.

Su primer acercamiento a las aulas de la UNA fue en 2012, pero, por diversas cuestiones, se atrasó hasta que en el 2022 accedió a su anhelado título de abogada. Ahora la flamante nueva profesional espera realizar algunas especializaciones para seguir aprendiendo y ayudar a todas las personas que la necesiten.

2. 50 jóvenes del país se formarán en universidades del mundo

El Programa Nacional de Becas de Posgrados en el Exterior Don Carlos Antonio López (Becal) dio a conocer su lista de nuevos becarios que fueron seleccionados en las convocatorias autogestionadas correspondientes al segundo semestre del 2022.

Los nuevos beneficiados de Becal son un total de 50 jóvenes que podrán realizar sus especializaciones en posgrados y doctorados. Lo podrán hacer en las mejores universidades del mundo, tales como The University of Melbourne, The Australian National University, Universidad de Granada, Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Barcelona. Mientras tanto, en Estados Unidos figura la University of South Carolina (Columbia), entre otros.

Becal tiene como objetivo fortalecer el capital humano avanzado del país a través de posgrados focalizados en maestrías, doctorados y posdoctorados en las mejores universidades del mundo.

3. Primer ingeniero en Energía en Paraguay

Derlis Alexis Salomón Ayala presentó su trabajo final de grado, concluyendo de esta manera la carrera de Ingeniería en Energía en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (FP-UNA) y aprobó con la máxima calificación de la casa de estudios.

Realizó como trabajo final de grado un análisis del impacto de las medidas de eficiencia energética en equipos de aire acondicionado en la demanda máxima del Sistema Interconectado Nacional (SIN), que es utilizado por la ANDE.

4. Nadadores paraguayos rompen récords nacionales

Los atletas paraguayos Luana Alonso, Matheo Mateos, Benjamín Hockin, Renato Prono y Charles Hockin rompieron tres récords nacionales en el Campeonato Mundial FINA Melbourne 2022 de Piscina Corta.

Alonso lo hizo en 200 metros mariposa, con un tiempo de 2.23.46; Mateos compitió en los 400 metros, combinado, logrando un tiempo de 4.13.73; mientras que los Hockin, más Prono y Mateos hicieron 1.37.18 en la prueba de relevo 4x 50 Medley.

5. Primer centro de atención de fibrosis quística en Paraguay

Por primera vez en Paraguay en el Hospital Pediátrico Acosta Ñu se habilitó el primer centro de atención de fibrosis quística, el cual ayudará a niños y jóvenes a acceder a una atención integral en un lugar más cómodo y exclusivo.

El espacio cuenta con dos pisos, en los cuales tienen a la disposición de los pacientes una sala de espera con baños modernos, enfermería y cuatro nuevos consultorios.

En la parte inferior, los pacientes encontrarán una sala de espera amplia y para los profesionales estará a su disposición una sala para reuniones, todas con baños personales.

Con este nuevo edificio se espera mejorar de sobremanera la atención personalizada de los que se encuentran en el proceso de evolución de drogas y protocolos de atención a la fibrosis.