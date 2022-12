Las listas de adjudicados fueron analizadas y validadas en la tarde de este martes por el Comité de Coordinación Estratégica (CCE) del Programa, integrado por representantes del sector privado y público, encabezado por el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas.

Entre las universidades donde cursarán sus estudios los jóvenes paraguayos se encuentran: The University of Melbourne, The Australian National University, The University of Sydney, en Audtralia. Así también en las universidades alemanas Heidelberg University y el Instituto Max Planck.

En Latinoamérica, las instituciones son Universidad de de São Paulo, Universidad Estadual Paulista, en Brasil, y la Universidad Católica de Chile, en Chile.

En España, las universidades habilitadas son Universidad de Granada, Universidad Politécnica de Madrid, y la Universidad de Barcelona. Mientras tanto, en Estados Unidos figura University of South Carolina (Columbia).

Los cupos

Para Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) se llenaron los 10 cupos disponibles; 14 quedaron en lista de espera por si algunos de los 10 seleccionados renuncien a la beca o por algún motivo particular no puedan usufructuar. Para Maestría en Educación están cuatro postulantes seleccionados.

Para el Doctorado en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) fueron seleccionados 14 nuevos becarios; y para el Doctorado en Educación, cuatro seleccionados. En la novena convocatoria de Postdoctorado están seleccionados siete postulantes

En la octava convocatoria de Intercambio Estudiantil a Nivel de Grado están seleccionados 13 estudiantes de diversas carreras de grados, quienes irán a cursar un semestre en las mejores universidades del mundo. En tanto para la cuarta convocatoria de Maestrías Temáticas para Servidores Públicos están seleccionados tres postulantes.

Estas becas cuentan con fuente de financiamiento del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

Becal tiene como objetivo fortalecer el capital humano avanzado del país a través de posgrados focalizados en maestrías, doctorados y posdoctorados en las mejores universidades del mundo. En 7 años, el Programa otorgó 2.730 becas a jóvenes y profesionales provenientes de los 17 departamentos, a través de 90 convocatorias, de los cuales 1.249 profesionales que han culminado alguna de las modalidades ya están de regreso al país.

Para las personas que deseen saber más sobre la lista de becarios lo pueden hacer mediante el correo becariosbecasenelexterior@hacienda.gov.py, así también los nombre de los nominados están en las páginas : https://bit.ly/3WBkobk; https://bit.ly/3YzZawB y https://bit.ly/3BVH1zp